Tim Stützle hat den Schwung aus seinem vier-Punkte-Spiel mitgenommen und glänzt auch beim 3:2-Sieg Ottawas gegen die New York Islanders. Philipp Grubauer liefert eine starke Vorstellung und verliert mit Seattle erst im Penaltyschießen.

Tim Stützle ist weiter nicht aufzuhalten. Nach seiner Gala-Vorstellung mit vier Punkten avancierte er beim 3:2-Sieg seiner Ottawa Senators nach Penaltyschießen gegen die New York Islanders erneut zum Matchwinner. Zunächst erzielte der 21-jährige Nationalspieler kurz vor der zweiten Pause den Treffer zum wichtigen 1:1, bevor er die Vorarbeit zur 2:1-Führung durch Brady Tkachuk in Überzahl zu Beginn des Schlussabschnitts leistete. Auch im Penaltyschießen verwandelte Stützle seinen Versuch und bescherte so Ottawa den Zusatzpunkt. Stützle hat nach 49 Spielen bereits 55 Scorerpunkte (24 Tore, 31 Vorlagen) gesammelt und liegt damit nur noch drei Punkte hinter seiner persönlichen Bestmarke aus der Vorsaison. Senators-Goalie Kevin Mandolese hatte mit 46 Paraden ein erfolgreiches NHL-Debüt und konnte im Shootout seinen Kasten sauber halten. Trotz des Siegs bleiben die Kanadier aktuell sieben Punkte hinter dem letzten Playoffplatz, den die Washington Capitals, trotz ihrer 2:3-Niederlage gegen die Carolina Hurricanes innehaben.

Auch Torhüter Philipp Grubauer wurde zum besten Spieler der Partie ausgezeichnet, obwohl er knapp mit den Seattle Kraken 2:3 im Penaltyschießen bei den Winnipeg Jets verlor. Der 31-jährige Rosenheimer entschärfte 38 Schüsse und hatte so erheblichen Anteil daran, dass Seattle immerhin einen Punkt mitnehmen konnte. Während keiner der Kraken-Schützen im Shootout traf, verwandelten Mark Scheifele und Pascal Dubois ihre Versuche zum Erfolg der Jets (69 Punkte), die damit wichtige Punkte im Kampf um die Tabellenspitze der Central Division einfuhren. Die Seattle Kraken, die nur einen Sieg aus den vergangenen fünf Partien feiern konnten, rangieren aktuell mit 66 Punkten auf dem dritten Rang der Pacific Division.

Für Nico Sturm gab es mit den San Jose Sharks eine 1:3-Niederlage gegen die Pittsburgh Penguins. Der deutsche Stürmer verzeichnete in etwas mehr als 15 Minuten Einsatzzeit zwei Torschüsse und zwei Checks. Zu den Sieggaranten der Pens gehörten Doppeltorschütze Jake Guentzel, Rikard Rakell (ein Tor, zwei Vorlagen), Superstar Sidney Crosby (drei Vorlagen) und Torhüter Casey DeSmith (38 Paraden).

Die Ergebnisse von Dienstag, 14.02.2023 in der Übersicht:

Washington Capitals - Carolina Hurricanes 2:3

Montreal Canadiens - Chicago Blackhawks 4:0

Columbus Blue Jackets - New Jersey Devils 2:3

New York Islanders - Ottawa Senators 2:3 n.P.

St. Louis Blues - Florida Panthers 6:2

Winnipeg Jets - Seattle Kraken 3:2 n.P.

Dallas Stars - Boston Bruins 2:3 n.V.

Colorado Avalanche - Tampa Bay Lightning 3:4 n.P.

San Jose Sharks - Pittsburgh Penguins 1:3