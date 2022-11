Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Ottawa Senators beenden ihre Niederlagenserie von sieben Spielen und Tim Stützle gelingt dabei sein 100. Scorerpunkt in der NHL. Leon Draisaitl gewinnt mit Edmonton 4:2 in Florida und verlängert seine Punkteserie auf elf Partien.

Die Ottawa Senators haben am Samstag mit 4:1 bei den Philadelphia Flyers gewonnen und ihre sieben Spiele anhaltende Niederlagenserie beendet. Tim Stützle steuerte dabei die Vorlage zum 2:1 durch Alex DeBrincat bei und setzte per Emptynetter den Schlusspunkt zum 4:1. Der 20-jährige Nationalspieler markierte damit seinen 100. Scorerpunkt (39 Tore, 62 Vorlagen) der Karriere im 146. Spiel. In der laufenden Saison hat er bislang 13 Punkte (fünf Tore, acht Vorlagen) in 14 Saisonpartien gesammelt.

Leon Draisaitl feierte mit den Edmonton Oilers einen 4:2-Auswärtserfolg bei den Florida Panthers. Draisaitl punktete zum elften Mal hintereinander, nachdem er das zwischenzeitliche 3:1 durch Warren Foegele mit einem „No-Look-Pass“ nach hinten klasse vorbereitete. Der 27-jährige Kölner belegt aktuell mit 28 Punkten (neun Tore, 19 Vorlagen) den zweiten Platz der NHL-Scorerwertung hinter Teamkollege Connor McDavid (32 Punkte). Matchwinner war allerdings Oilers-Abwehrspieler Tyson Barrie, der doppelt traf und Torhüter Stuart Skinner, der 40 Schüsse entschärfte.

John-Jason Peterka unterlag dagegen mit den Buffalo Sabres vor heimischer Kulisse 1:3 gegen die Boston Bruins, die den 13. Sieg im 15. Saisonspiel feierten und damit weiter das beste Team der Liga sind. Auch Verteidiger Moritz Seider unterlag knapp mit 3:4 bei den Los Angeles Kings. Die St. Louis Blues errangen hingegen einen 3:2-Achtungserfolg gegen die Vegas Golden Knights, die Spitzenreiter der Western Conference sind. Blues-Goalie Thomas Greiss durfte nur von der Ersatzbank aus zusehen, wie sein Team erst den fünften Saisonerfolg im 13. Spiel einheimste. Die New Jersey Devils gewannen beim 4:2 gegen die Arizona Coyotes zum neunten Mal hintereinander. Solch eine lange Siegesserie gelang New Jersey zuletzt im Jahre 2007.

Die Ergebnisse von Samstag, 12.11.22 in der Übersicht:

Philadelphia Flyers - Ottawa Senators 1:4

Florida Panthers - Edmonton Oilers 2:4

New Jersey Devils - Arizona Coyotes 4:2

Montreal Canadiens - Pittsburgh Penguins 5:4 n.V.

Toronto Maple Leafs - Vancouver Canucks 3:2

New York Islanders - Columbus Blue Jackets 4:3 n.V.

Nashville Predators - New York Rangers 2:1

Colorado Avalanche - Carolina Hurricanes 4:1

Anaheim Ducks - Chicago Blackhawks 2:3

Vegas Golden Knights - St. Louis Blues 2:3

Calgary Flames - Winnipeg Jets 3:2

Los Angeles Kings - Detroit Red Wings 4:3