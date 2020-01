Lesedauer: ca. 1 Minute

Nach zuletzt zwei Niederlagen gegen die Rangers gewinnen die Islanders im „Battle of New York“. Justin Williams trifft im zweiten Spiel nach seinem Comeback doppelt und führt Carolina zu Sieg gegen Winnipeg. Pittsburgh verliert torlos ohne verletzten Kahun gegen Philadelphia.

Nach zuletzt zwei Niederlagen gegen den Erzrivalen New York Rangers feierten die New York Islanders einen 4:2-Auswärtssieg im Madison Square Garden. Der deutsche Nationaltorhüter Thomas Greiss erwies sich dabei als sicherer Rückhalt und hatte mit 40 Paraden und 95,2 Prozent gehaltener Schüsse gehörigen Anteil am Derbyerfolg. Zwischenzeitlich lagen die Islanders bereits nach Toren durch Josh Bailey, Anthony Beauvillier (beide in Überzahl), Anders Lee und Brock Nelson mit 4:0 in Führung, bevor die Rangers im Schlussdrittel noch zwei späte Überzahltore von Pavel Buchnevich (54.) und Chris Keider (56.) zum 2:4 bejubeln durften und somit den Shutout von Thomas Greiss verdarben. Tom Kühnhackl erhielt zwar nur 6:50 Minuten Einsatzzeit bei den Islanders, konnte allerdings dabei einen Torschuss und zwei Checks verzeichnen. Rangers-Topscorer Artemi Panarin fiel wegen einer Oberkörperverletzung aus und wird auch für das anstehende All-Star-Weekend nicht einsatzfähig sein. Als Ersatz für den Russen wurde Teamkollege Chris Kreider nachnominiert.

Die Florida Panthers gewannen ihre Auswärtspartie bei den Chicago Blackhawks mit 4:3 und weiteten deren Siegesserie auf sechs Spiele aus. Für Panthers-Coach Joel Quenneville war es damit eine erfolgreiche Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte. Stürmer Frank Vatrano erlegte mit einem Hattrick die Blackhawks fast im Alleingang.

Die Philadelphia Flyers gewannen vor heimischer Kulisse das Duell gegen die Pittsburgh Penguins mit 3:0. Flyers-Torhüter Brian Elliott verdiente sich mit 19 Paraden seinen ersten Saison-Shutout. Dominik Kahun stand aufgrund einer im letzten Spiel erlittenen Gehirnerschütterung nicht im Aufgebot der Penguins.

Der 38-jährige Justin Williams erzielte im zweiten Spiel nach seinem Comeback, nachdem er im letzten Jahr eine Pause vom Eishockey einlegte, zwei Tore und führte die Carolina Hurricanes zum 4:1-Sieg gegen die Winnipeg Jets.