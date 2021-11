Lesedauer: ca. 1 Minute

Detroit und Minnesota besiegen die favorisierten Vegas Golden Knights und New York Islanders. Die Chicago Blackhawks feiern unter neuem Trainer einen knappen Erfolg gegen Nashville.

Detroit Red Wings - Vegas Golden Knights 5:2

Torhüter Thomas Greiss lieferte mit 38 Paraden eine starke Leistung beim 5:2-Erfolg der Detroit Red Wings gegen die Vegas Golden Knights ab. Es war der vierte Sieg des 38-jährigen Füsseners im siebten Saisoneinsatz. Verteidiger Moritz Seider konnte zwar keinen Scorerpunkt verbuchen, erhielt aber mit 22:58 Minuten die meiste Eiszeit aller Red Wings-Spieler. Vegas ging zwar früh durch Nicolas Roy in Führung, doch Detroit drehte die Partie noch im ersten Drittel nach Toren von Lucas Raymond, Robby Fabbri und dem Schweizer Pius Suter in ein 3:1. Vladislav Namestnikov erhöhte auf 4:1, bevor Jonathan Marchessault nochmals etwas Spannung reinbrachte. Doch Tyler Bertuzzi macht mit einem Empty-Netter kurz vor Ende alles klar.

Minnesota Wild - New York Islanders 5:2

Nico Sturm steuerte beim 5:2 der Minnesota Wild gegen die New York Islanders eine Vorlage zum zwischenzeitlichen 2:2 bei. In 15:05 Minuten schoss der 26-jährige Angreifer zweimal aufs Tor und hatte einen starken Plus-Minus-Wert von +3. Sturm baute damit sein Punktekonto auf vier Zähler (zwei Tore, zwei Vorlagen) aus. Die Islanders führten nach zwei Durchgängen noch mit 2:1 durch Doppeltorschütze Anders Lee und einem Gegentor von Nick Bjugstad, bevor Ryan Hartman (48.) und Brandon Duhaime (50.) innerhalb von zwei Minuten das Spiel zugunsten Minnesotas in ein 3:2 drehten. Erst Jonas Brodin und Matt Dumba brachten in den Schlussminuten mit zwei Treffern ins leere Tor den Sieg der Wild unter Dach und Fach.

Chicago Blackhawks - Nashville Predators 2:1 n.V.

Die Chicago Blackhawks gewannen das NHL-Debüt ihres neuen Interimstrainers Derek King mit 2:1 in der Overtime gegen die Nashville Predators. King stand zuvor hinter der Bande des Blackhawks-Farmteams Rockford und ersetzt den einen Tag vorher entlassenen Jeremy Colliton, der für vier Spielzeiten Coach der Hawks war. Der schwache Start mit nur einem Sieg aus zwölf Partien wurde Colliton zum Verhängnis. Nach nur 37 Sekunden in der Verlängerung vollendete Alex DeBrincat einen schön vorgetragenen zwei-gegen-eins-Konter nach tollem Zuspiel von Patrick Kane zum 2:1-Endstand. Es war erst der zweite Sieg im 13. Saisonspiel für Chicago.

Die weiteren Ergebnisse von Sonntag, 07.11.2021:

Anaheim Ducks - St. Louis Blues 4:1

Vancouver Canucks - Dallas Stars 6:3