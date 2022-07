Lesedauer: ca. 3 Minuten

Beide bleiben in der NHL, ziehen aber weiter nach Westen. Zudem gibt es einige spektakuläre Trades, die auch die Titel-Ambitionen der Oilers betreffen.

Auf nach Westen: Nico Sturm war erst im Frühjahr von den Minnesota Wild zum späteren Stanley Cup-Sieger Colorado Avalanche gewechselt. Nun zieht es ihn an die kalifornische Pazifikküste zu den San Jose Sharks. Während der dreijährigen Laufzeit verdient Sturm insgesamt 6 Millionen Dollar (2 Millionen Dollar pro Saison). Sharks-GM Mike Grier wurde mit den Worten zitiert: "Nico ist ein großer und starker Stürmer. Er hat gezeigt, dass er konstant spielt und nach vorne für Torgefahr sorgen kann – und er hat Colorado damit geholfen, den Stanley Cup zu gewinnen."

Ebenfalls einen neuen Arbeitgeber hat der ehemalige Nationaltorhüter Thomas Greiss: Der 36Jährige wechselt von den Detroit Red Wings zu den St. Louis Blues. Dort erhält er einen mit 1,25 Millionen Dollar dotierten Einjahresvertrag. Beim Champion von 2019 wird Greiss, der sich in der vergangenen Saison den Job zwischen den Pfosten weitgehend mit Alex Nedeljkovic teilte, wohl mit der Rolle des Backups hinter Meister-Goalie Jordan Binnington Vorlieb nehmen müssen. Dort ersetzt er den Finnen Ville Husso, der für drei Jahre und jährlich 4,75 Millionen Dollar zu den Detroit Red Wings wechselte.

Insbesondere auf der Torwart-Position haben einige Vereine neue Impulse gesetzt: Die Toronto Maple Leafs haben den jungen Jack Campbell an die Edmonton Oilers abgegeben, deren finnischer Schlussmann Mikko Koskinen fortan in der Schweiz spielen wird. Als Ersatz haben die Leafs den zweimaligen Meister-Goalie der Pittsburgh Penguins Matt Murray von den Ottawa Senators verpflichtet, der allerdings zuletzt immer wieder auf der Suche nach seiner Bestform war. Da die Maple Leafs auch Ilja Samsonov (1 Jahr, 1,8 Millionen Dollar) von den Washington Capitals verpflichteten, gehen die Kanadier mit einem komplett neuen Torhüterduo in die neue Spielzeit.

Der ehemalige Pens-Goalie Marc-Andre Fleury unterschrieb nach seinem neuerlichen Trade von den Chicago Blackhawks zu den Minnesota Wild während der abgelaufenen Saison einen neuen Vertrag im North Star State. Darcy Kuemper, gerade Meister geworden mit Colorado, wechselt zu den Washington Capitals.



Die vielleicht bemerkenswertesten Meldungen kamen jedoch aus Pittsburgh: Die auslaufenden Verträge von Verteidiger Kris Letang und Jevgeni Malkin verlängert. Am Ende der neuen Laufzeiten von vier bzw. sechs Jahren werden sie vermutlich fast 20 Jahre gemeinsam mit Sidney Crosby auf dem Eis gestanden haben. Schon jetzt sind sie das dienstälteste gemeinsame Trio der NHL-Historie.

Daneben waren auch die Detroit Red Wings um Nationalspieler Moritz Seider enorm aktiv am ersten Tag der Free Agency. So kommt Andrew Copp von den New York Rangers (5 Jahre, 5 Millionen Dollar pro Saison), Ben Chiarot aus Florida (4 Jahre, 4,75 Millionen Dollar pro Jahr), David Perron aus St. Louis (2 Jahre, 4,75 Millionen Dollar pro Saison) und Dominik Kubalik von den Chicago Blackhawks (2 Jahre, 2,5 Millionen Dollar pro Saison).

Weitere interessante Trades im Überblick:

Claude Giroux wechselt von den Florida Panthers zu den Ottawa Senators (3 Jahre, 19,5 Millionen Dollar)

Johnny Gaudreau wechselt von den Calgary Flames zu den Columbus Blue Jackets (7 Jahre, 9,75 Millionen Dolar pro Spielzeit)

Brent Burns wechselt von den San Jose Sharks zu Carolina Hurricanes (3 Jahre Restlaufzeit, 8 Millionen Dollar pro Spielzeit, die Sharks übernehmen ein Drittel des Gehalts)

Max Pacioretty wechselt von den Vegas Golden Knights zu den Carolina Hurricanes (1 Jahr Restlaufzeit, 7 Millionen Dollar pro Spielzeit)

Vincent Trochek wechselt von den Carolina Hurricanes zu den New York Rangers (7 Jahre, Gehalt nicht bekannt)

Andre Burakovsky wechselt von den Colorado Avalanche zu den Seattle Kraken (5 Jahre, 5,5 Millionen Dollar pro Saison)

Ondrej Palat wechselt von den Tampa Bay Lightning zu den New Jersey Devils (5 Jahre, 6 Millionen Dollar pro Spielzeit)

Ryan Strome wechselt von den New York Rangers zu den Anaheim Ducks (5 Jahre, 5 Millionen Dollar pro Saison)

In den nächsten Tagen sind weitere Deals zu erwarten, offen ist insbesondere noch die die Zukunft von Meister Nazem Kadri oder den beiden Top-Verteidigern John Klingberg und P.K. Subban.