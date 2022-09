Lesedauer: ca. 1 Minute

Stanley Cup-Sieger Colorado Avalanche hat den Vertrag mit Superstar Nathan MacKinnon vorzeitig um acht Jahre verlängert und macht ihn vorerst zum bestbezahlten Spieler in der National Hockey League.

Am Dienstag hat Nathan MacKinnon seinen Vertrag bei der Colorado Avalanche vorzeitig um acht Jahre verlängert. Mit einer Gesamtsumme von 100,8 Millionen US-Dollar (jährlich 12,6 Millionen Dollar) wird der 27-jährige Stürmer damit ab der Saison 2023-24 wohl zum Topverdiener der National Hockey League. Er löst damit Connor McDavid (12,5 Millionen Dollar), Teamkollege des deutschen Superstars Leon Draisatil bei den Edmonton Oilers, als bestbezahlten NHL-Profi ab. Sein aktueller Vertrag läuft noch bis zum Ende der anstehenden Saison 2022-23 und ist mit einem Jahresgehalt von 6,3 Millionen US-Dollar dotiert. Der Kanadier gewann mit Colorado in der abgelaufenen Spielzeit den Stanley Cup und hatte mit 24 Scorerpunkten (elf Tore, 13 Vorlagen) in den Playoffs gehörigen Anteil am Titelgewinn. Bereits in der Hauptrunde spielte der Kanadier mit 88 Punkten (32 Tore, 56 Assists) in nur 65 Spielen stark auf. „Ich denke einfach, dass die acht Jahre so groß sind, um bei deinem Team zu bleiben, und wie ich schon sagte, es ging eher darum, für immer hier zu sein“, sagte MacKinnon. „Ich habe immer Spieler bewundert, die bei einer Franchise sind. Ich denke, das ist etwas ganz Besonderes, und ich möchte natürlich auch meine ganze Karriere [in Colorado] bleiben." In bislang 638 Vorrunden-Partien sammelte MacKinnon, den Colorado im Draft 2013 an erster Stelle auswählte, 648 Scorerpunkte (242 Tore, 406 Vorlagen), während er in 70 Playoff-Spielen 93 Punkte (41 Tore, 52 Assists) markierte. Für die kommende Saison schickte der Superstar auch direkt eine Kampfansage an die Konkurrenz: "Wir haben nicht vor, nur einen Titel zu gewinnen. Ich denke, es gibt immer Druck und es macht Spaß. Wir haben jetzt Erfahrung. Wir haben als Gruppe viel durchgemacht. Wir haben die meisten unserer Jungs zurück und es gibt keinen Grund, warum wir dies nicht wiederholen können." Der Rechtsschütze schließt sich Verteidiger Cale Makar (sechs Jahre) und Stürmer Gabriel Landeskog (acht Jahre), die beide vor der letzten Saison einen langfristigen Kontrakt unterzeichneten, als Teil des langfristig gebundenen Kerns der Avalanche an. Seit der Saison 2017/18 ist MacKinnon mit 442 Punkten (167 Tore, 275 Vorlagen) hinter den beiden Oilers-Stürmern Connor McDavid (549) und Leon Draisaitl (479) drittbester Scorer der NHL. Zudem war er dreimal Finalist für die Hart Trophy, welche an den wertvollsten Spieler der NHL verliehen wird.