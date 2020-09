Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Tampa Bay Lightning zeigten sich stark verbessert und gleichen die Serie dank eines starken Eröffnungsdrittels zum 1:1 aus. Topscorer Nikita Kucherov glänzt als zweimaliger Vorlagengeber.

Tampa Bay Lightning - Dallas Stars 3:2

Play-off-Stand: 1:1

Nikita Kucherov war der Matchwinner für die Tampa Bay Lightning, die den 1:1-Serienausgleich im Stanley Cup Finale gegen die Dallas Stars feiern konnten. Der Grundstein des 3:2-Erfolgs war das erste Drittel, in dem Tampa Bay innerhalb von 3:53 Minuten drei Tore zur 3:0-Führung herausschoss. Dabei setzte der 27-jährige Russe Kucherov zweimal mustergültig seine Kollege in Überzahl in Szene, die per Direktabnahme vollendeten. Zunächst spielte er einen Pass (12.) in den Slot zu Brayden Point, der zum 1:0 traf, bevor er durch die Unterzahl-Box von Dallas einen Zauberpass zu Ondrej Palat (15.) spielte, der auf 2:0 erhöhte. Kucherov schraubte sein Punktekonto auf 28 Zähler (6 Tore, 22 Assists) und belegt vor seinem Teamkollegen Brayden Point mit 26 Scorerpunkten (10 Tore, 16 Vorlagen) den ersten Platz der Playoff-Topscorerwertung. Er hat damit einen neuen Franchise-Rekord der Lightning für die meisten Punkte in der Endrunde aufgestellt. Er überholte Brad Richards, der seit dem Jahre 2004 den Rekord mit 26 Punkten innehatte. Ein gutes Omen für Tampa Bay, die damals den Stanley Cup gewannen.

Kevin Shattenkirk erhöhte noch im ersten Abschnitt auf 3:0, bevor sich Tampa Bay das Leben im zweiten Durchgang durch viele Strafzeiten (sechsmal zwei-Minuten-Strafen) schwer machte. So übernahmen die Stars die Spielkontrolle und verzeichneten im zweiten Drittel 18:5-Torschüsse. Allerdings sollte es vorerst nicht zu mehr als dem 1:3-Anschlusstreffer von Joe Pavelski (35.) reichen. Die Lightning mussten sich zu diesem Zeitpunkt bei ihrem Torhüter Andrei Vasilevskiy (insgesamt 27 Paraden) bedanken, der mit einigen Glanztaten schlimmeres verhinderte. Zwar verkürzte Dallas durch Mattias Janmark (46.) noch auf 2:3, doch Tampa Bay verteidigte gut und ließ die Texaner nicht mehr zum Ausgleich kommen. Somit gleich Tampa Bay in der Best-of-Seven-Serie zum 1:1 aus. Spiel 3 des Stanley Cup Finales findet am kommenden Mittwoch statt.

Tore:

1:0 Brayden Point (Kucherov | Hedman) 11:23 (PPG)

2:0 Ondrej Palat (Kucherov | Hedman) 14:22 (PPG)

3:0 Kevin Shattenkirk (Coleman | Cirelli) 15:16

3:1 Joe Pavelski (Klingberg | Radulov) 34:43 (PPG)

3:2 Mattias Janmark (Klingberg | Radulov) 45:27