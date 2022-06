Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Tampa Bay Lightning haben den ersten Matchball im Stanley-Cup-Finale abgewehrt und bringen die Serie zurück nach Florida. Mit dem Rücken zur Wand stehend, gewannen die Lightning mit 3:2 in der Ball Arena von Denver.

Spiel 5 startete ausgeglichen. In der 16. Minute brachte der tschechische Verteidiger Jan Rutta die Lightning in Führung. Sein Schlagschuss aus Höhe des rechten Bullykreises landete unter der Fanghand von Darcy Kuemper am kurzen Pfosten vorbei im Netz. Colorados Schlussmann sah bei diesem Treffer alles andere als gut aus. Danach hatte Andrei Vasilevskiy kurz darauf Glück, weil Nathan MacKinnon die Scheibe zwar durch seine Beine spielte, aber auch knapp am Tampa-Tor vorbei. Damit ging es dann mit einer 1:0-Führung für das Team von Trainer Jon Cooper in die erste Pause. Im zweiten Spielabschnitt erzielte Colorado dann den Ausgleich. Andrei Vasilevskiy ließ einen Schuss von Cale Makar unglücklich nach vorne prallen, nachdem er ihn erst spät sah. Die Scheibe sprang genau vor Valeri Nichushkin, der nur noch einschieben musste. Drei Minuten später folgte aber die direkte Antwort vom Meister. In einer 4-gegen-3-Überzahl traf Nikita Kucherov per Direktabnahme nach einer Vorlage von Kapitän Steven Stamkos. Danach ging es hin und her auf beiden Seiten, aber die Lightning konnten die Führung in die nächste Pause bringen. Der erneute Ausgleich der Avs war extrem ärgerlich aus Sicht von Tampa Bay. Vasilevskiy parierte einen Schuss von Makar, aber die Scheibe prallte von dort an den Schlittschuh von Tampa-Verteidiger Erik Cernak und anschließend irgendwie ins Tor. Nach dem Ausgleich war es ein sehr umkämpftes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Den Unterschied machte am Ende dann Ondrej Palat sechseinhalb Minuten vor Ende. Die Gäste ließen die Scheibe laufen und über Victor Hedman kam der Puck zu Ondrej Palat, der freistehend per Direktabnahme traf. Durch eine starke Verteidigungsleistung und gute Paraden von Andrei Vasilevskiy retteten die Lightning den Vorsprung über die Zeit und wehrten den ersten Matchball ab. Nico Sturm war sechs Minuten auf dem Eis, konnte die Niederlage seiner Avs aber nicht verhindern.

