Lesedauer: ca. 2 Minuten

Leon Draisaitl und Moritz Seider hatten mit je zwei Vorlagen erheblichen Anteil an den Erfolgen ihrer Teams. Ein Tor und eine Vorlage von Tim Stützle reichte nicht, um die Niederlage Ottawas im Kellerduell gegen die Chicago Blackhawks zu verhindern.

Zum Freiluftspiel im Rahmen der Stadium Series, empfingen die New Jersey Devils im MetLife Stadium von East Rutherford, eigentliche Spielstätte der beiden American Football-Teams New York Giants und New York Jets, die Philadelphia Flyers. Vor 70.328 Zuschauern führte der Schweizer Nico Hischier die Devils mit zwei Toren und einer Vorlage zum 6:3-Erfolg. Daneben gehörte der in München geborene Kanadier Nico Daws mit 45 Paraden und einer Fangquote von 93,8 Prozent zu den Sieggaranten.

Leon Draisaitl feierte mit den Edmonton Oilers einen 4:3-Erfolg nach Verlängerung bei den Dallas Stars. Der deutsche Superstar steuerte dem Erfolg zwei Vorlagen bei und gewann in der Overtime das entscheidende Bully in der Angriffszone zu Teamkollege Evan Bouchard, der daraufhin mit seinem zweiten Tor der Partie den Siegtreffer markierte. Edmonton bleibt nach dem 35. Saisonsieg mit nun 65 Punkten auf dem dritten Rang der Pacific Division und verkürzte den Rückstand auf den vor ihnen platzierten Meister Vegas Golden Knights (1:3 gegen Carolina Hurricanes) auf drei Punkte.

Einen kalten Sieg feierten die Detroit Red Wings mit 5:0 gegen die Calgary Flames. Nationalverteidiger Moritz Seider bereitete die Tore von Patrick Kane und Lucas Raymond vor und baute so seine Saisonausbeute auf 29 Scorperpunkte (sechs Tore, 26 Vorlagen) aus. Zum Matchwinner avancierte Torhüter James Reimer, der alle 38 Schüsse auf seinen Kasten entschärfte und sich so einen Shutout verdiente.

Ein Tor und eine Vorlage von Tim Stützle war beim 2:3 seiner Ottawa Senators gegen Liga-Schlusslicht Chicago Blackhawks nicht genug. Mit nur 46 Punkten rangieren die Kanadier auf dem letzten Platz der Atlantic Division und bleiben damit weit hinter den Erwartungen.

Zwar keine Torbeteiligung aber dafür einen Sieg feierte der Münchner JJ Peterka mit den Buffalo Sabres beim 3:2 nach Verlängerung gegen die Minnesota Wild. Dabei glich Buffalo in Person von Dylan Cozens erst 37 Sekunden vor Ende zum 2:2 als, bevor Henri Jokiharju in der Overtime die Aufholjagd perfekt machte.

Eine ganz späte Niederlage mussten die San Jose Sharks beim 3:4 gegen die Columbus Blue Jackets hinnehmen. Boone Jenner markierte erst 13 Sekunden vor Ende das Siegtor. Nico Sturm stand 14:44 Minuten auf dem Eis, verzeichnete einen Torschuss, einen Block und drei Checks.

Zwei Schützenfeste sahen die Zuschauer beim 9:2-Erfolg der Florida Panthers gegen die Tampa Bay Lightning und dem 9:2 der Toronto Maple Leafs gegen die Anaheim Ducks. Leafs-Angreifer Auston Matthews markierte dabei bereits seinen sechsten Hattrick der laufenden Saison und führt die Torjägerliste mit 48 Toren klar an.

Die Ergebnisse von Samstag, 17.02.2024 in der Übersicht:

Boston - Los Angeles 4:5 n.V. (2:1, 1:1, 1:2, 0:1)

Dallas - Edmonton 3:4 n.V. (0:0, 3:3, 0:0, 0:1)

Chicago - Ottawa 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Calgary - Detroit 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)

Tampa - Florida 2:9 (1:4, 0:2, 1:3)

St. Louis - Nashville 2:5 (1:1, 0:1, 1:3)

Minnesota - Buffalo 2:3 n.V. (0:0, 0:0, 2:2, 0:1)

Toronto - Anaheim 9:2 (4:1, 4:0, 1:1)

Montréal - Washington 3:4 (1:2, 1:0, 1:2)

New Jersey - Philadelphia 6:3 (2:0, 2:2, 2:1)

Vancouver - Winnipeg 2:4 (0:0, 2:2, 0:2)

Las Vegas - Carolina 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

San Jose - Columbus 3:4 (1:2, 2:1, 0:1)