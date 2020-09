Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Dallas Stars gewinnen Spiel 5 des Stanley Cup Finales mit 3:2 nach der zweiten Verlängerung und verkürzen in der Serie auf 2:3. Dabei gelingt den Stars der Ausgleich erst 6:15 Minuten vor Schluss. Joe Pavelski ist nach 61. Playoff-Tor der Karriere neuer Rekordhalter für US-Amerikaner.

Tampa Bay Lightning - Dallas Stars 2:3 (2OT)



Play-Off-Stand: 3:2

Der 35-jährige Corey Perry war der Matchwinner für die Dallas Stars, die Spiel 5 des Stanley Cup Finales mit 3:2 gewannen. Nach 89:23 Minuten gelang dem Flügelstürmer das Siegtor in der zweiten Verlängerung und bescherte so seinem Team das 2:3 in der Serie. John Klingberg beförderte den Puck auf das Tor, Perry stand goldrichtig und verwandelte den Abpraller zum 3:2. „Es war heute Abend ein Do-or-Die-Spiel für uns und ich fand unser Teamspiel ziemlich gut", sagte Perry nach dem Spiel. „Wir haben alle für den Sieg gekämpft. Das ist es wofür wir spielen. Ich habe den Siegtreffer erzielt, aber es hätte jeder von uns sein können."



Zuvor drehte Tampa Bay den Rückstand von Corey Perrys erstem Tor (18.) durch die Treffer von Ondrej Palat (25.) und Mikhail Sergachev (44.) in eine 2:1-Führung. Für knappe zehn Minuten lagen die Lightning in Front und träumten bereits vom Gewinn des Stanley Cups. „Wir waren nahe dran, keine zehn Minuten vom Sieg entfernt", sagte Sergachev. „Aber der Job ist noch nicht erledigt. Sie haben getroffen. Wir haben die Führung nicht gehalten. Jetzt geht es auf zum nächsten Spiel." Partycrasher Joe Pavelski war es, dem erst 6:15 Minuten vor Ende im Nachschuss der Ausgleichstreffer für Dallas zum 2:2 gelang. Mit dem 61. Playoff-Tor seiner Karriere hat der 34-jährige nun die meisten Treffer eines US-Amerikaners in den Endrunde. Endlich wußte auch der bislang seine Form suchende Tyler Seguin mit drei Torvorlagen zu überzeugen und münzte dies in zählbares um. Torhüter Anton Khudobin war mit 39 Paraden einmal mehr ein sicherer Rückhalt für die Texaner, die mit 2:7-Torschüssen in der ersten Verlängerung das Nachsehen hatten. In der zweiten Overtime (Torschussverhältnis 4:4) zeigten diese sich offensiver und hatten prompt das bessere Ende für sich. Spiel 6 der Best-of-Serie findet am Montag statt.

Tore:

0:1 Corey Perry (Seguin | Oleksiak) 17:52

1:1 Ondrej Palat (Kucherov | Point) 24:37

2:1 Mikhail Sergachev (Point) 43:38

2:2 Joe Pavelski (Heiskanen | Seguin) 53:15

2:3 Corey Perry (Klingberg | Seguin) 89:23 2OT)