Die Washington Capitals erhalten eine Strafe von 100.000 US-Dollar und müssen für mindestens vier Spiele auf Superstar Alex Ovechkin, Evgeny Kuznetsov, Dmitry Orlov und Torhüter Ilya Samsonov verzichten, da diese während des Roadtrips gegen die COVID-19-Protokolle verstoßen haben.

Die vier russischen Caps-Spieler haben gegen die COVID-19-Protokolle der Liga verstoßen, nachdem sie sich während ihrer vier Spiele umfassenden Auswärtstour zusammen in einem Hotelzimmer aufhielten und keine Masken trugen. "Ich bedauere meine Entscheidung, Zeit mit meinen Teamkollegen in unserem Hotelzimmer und außerhalb der Umkleideräume verbracht zu haben", sagte Ovechkin in einer Presseerklärung. „Ich werde aus dieser Erfahrung lernen." Nach den vier Auswärtsspielen zum Saisonstart, bestreiten die Washington Capitals nun sechs Heimspiele. Auf die vier russischen Stars, die sich nun in Quarantäne befinden, müssen die Hauptstädter mindestens für die beiden Heimpartien gegen die Buffalo Sabres und zweimal gegen die New York Islanders verzichten. „Das sind vier große und wichtige Spieler für uns, die nun fehlen", sagte Capitals-Trainer Peter Laviolette. „Es ist eine schwierige Situation. Wir verstehen vollkommen, warum die Regeln gelten, und darüber gibt es keine Diskussion. Wir wollen konform sein. Wir haben einen Fehler gemacht und müssen einen besseren Job machen." Torwart Craig Anderson wurde als Backup aus dem Taxi-Squad für Samsonov berufen und Brian Pinho könnte sein Saisondebüt als Vertreter für Kuznetsov geben. Ebenfalls zu seinem ersten Saisoneinsatz könnte der Schweizer Verteidiger Jonas Siegenthaler kommen und Stürmer Conor Sheary soll für Alex Ovechkin in die Startformation rücken.