Im Finale der Western Conference stehen sich die Vegas Golden Knights und Dallas Stars erstmals in einem Playoff-Duell gegenüber. Beide haben harte Serien hinter sich und konnten die Entscheidung erst in Spiel 7 herbeiführen.

Die Vegas Golden Knights führten bereits 3:1 im Conference Halbfinale gegen die Vancouver Canucks und es roch nach einem schnellen Weiterkommen. Dann jedoch rückte Thatcher Demko für den Verletzten Jacob Markström zwischen die Pfosten der Kanadier und Vegas verzweifelte an dem 24-jährigen. Die Folge war der Serienausgleich und ein Alles-oder-nichts-Spiel, in dem das Momentum scheinbar bei der jungen Truppe aus Vancouver war. Doch die Mannen aus der Casinostadt behielten in Spiel 7 die Nerven, und ließen sich auch nicht von ihrem Konzept abringen, als der Puck trotz klarer Überlegenheit weiterhin den Weg nicht ins Tor fand. Verteidiger Shea Theodore erlöste letztendlich die Knights mit dem späten 1:0 und es folgten noch zwei Empty-Netter, die den 3:0-Endstand und den Einzug in das Finale der Western Conference ebneten. Die Stärke von Vegas ist die enorme Kadertiefe, die mit vier Angriffsreihen Chancen kreiert und so den Gegner unter enormen Druck setzen kann. Die eingesetzten 20 Feldspieler haben alle mindestens einen Scorerpunkt auf ihrem Konto und werden von Verteidiger Shea Theodore mit 16 Punkten und den beiden Stürmern Mark Stone (15) und Reilly Smith (13) angeführt. Die Offensivkraft, die aufgrund der enormen Kondition nahezu über 60 Minuten aufrecht erhalten werden kann, dominiert den Gegner. Torhüter Robin Lehner wußte bislang mit 1,99 Gegentoren pro Spiel und einer Fangquote von 91,8 Prozent zu überzeugen. In der Abwehr vor ihm lassen die Knights den Gegner im Schnitt nur zu 24,1 Abschlüssen kommen, womit sie die wenigsten Chancen aller Mannschaften zulassen. In der Offensive hingegen haben sie mit 37,1 Torschüssen pro Spiel die meisten aller Teams. Sollte Vegas noch die Chancenverwertung verbessern, wird es nur schwer sie auf dem Weg in das Stanley Cup-Finale aufzuhalten.

Die Dallas Stars warfen hingegen die favorisierten Colorado Avalanche um Philipp Grubauer aus den Playoffs. Ebenfalls in Spiel 7, ebenfalls nach einer 3:1-Serienführung, gewannen die Texaner in einer dramatischen und hochklassigen Partie mit 5:4 in der Overtime. Zu verdanken hatten die Stars dies ihrem finnischen Rookie Joel Kiviranta, der mit einem Hattrick fast im Alleingang das Spiel entschied. Dallas glich einen Rückstand dreimal wieder aus und bewies einmal mehr die Qualitäten ein Spiel drehen zu können, was sie bereits in der Serie gegen die Calgary Flames gefürchtet machte. Ansonsten zeigte Dallas eine ungeahnte Offensivpower (53 Tore) und ungewohnte Schwächen in der Abwehr (56 Gegentore), entgegen dem was man von dem Team aus der regulären Saison gewohnt ist. Der 21-jährige Defensivspieler Miro Heiskanen ist mit 21 Punkten (5 Tore, 16 Vorlagen) Topscorer des Teams. Der Russe Denis Gurianov und Joe Pavelski sind mit acht Toren die erfolgreichsten Torschützen. Zuletzt unter Ladehemmung litt die Top-Sturmreihe um Tyler Seguin, Jamie Benn und Alexander Radulov, die noch Luft nach oben hat. Im Tor vertritt Anton Khudobin weiterhin Stammtorwart Ben Bishop und verhalf dem Team auch ohne Top-Werte mit 2,89 Gegentoren pro Spiel und einer Fangquote von 90,9 Prozent vorweisen zu können, zum Erfolg. Sollte es den Stars gelingen die Schwächen in der Abwehr auszumerzen und das die erste Sturmreihe ins Rollen kommen, hat Dallas gute Chancen in das Finale des Stanley Cups einziehen zu können.

Hockeyweb-Tipp: Die Vegas Golden Knights setzten sich in sechs Spielen mit 4:2 durch

