Die San Jose Sharks verlieren beim ersten Heimspiel der Saison, nachdem die vorherigen zwölf Partien wegen Corona auswärts stattfinden mussten. Die Islanders machen der Punkteserie der Boston Bruins von zehn Spielen ein Ende, während Montreal die Siegesserie von vier Siegen der Toronto Maple Leafs beendet.

Winnipeg Jets - Ottawa Senators 1:2

Beim knappen 2:1-Sieg der Ottawa Senators gegen die Winnipeg Jets fälschte Brady Tkachuk neun Sekunden vor Ende einen Schuss von Mike Reilly zum Siegtor ab. Damit gewannen die Senators erstmals in dieser Saison gegen die Jets, nachdem die vorherigen vier Spiele allesamt an Winnipeg gingen. Der 19-jährige Nationalspieler Tim Stützle stand zwar beim einzigen Gegentor auf dem Eis und konnte keine Torbeteiligung verbuchen, erhielt aber mit knapp 16 Minuten wieder viel Einsatzzeit und schoss zweimal auf das gegnerische Tor. Für Ottawa war es erst der dritte Erfolg im 16. Saisonspiel, womit weiterhin der letzte Tabellenplatz der kanadischen North Division belegt wird.

San Jose Sharks - Vegas Golden Knights 1:3

Die San Jose Sharks bestritten ihr erstes Heimspiel der Saison im SAP Center, nachdem sie zuvor wegen der COVID-19-Beschränkungen im Bezirk Santa Clara in allen zwölf Partien auswärts spielen mussten. Zuletzt absolvierten die Sharks vor 342 Tagen am 8. März 2020 ein Heimspiel, bevor die Saison vier Tage später wegen der Corona-Pandemie unterbrochen wurde. Die Vegas Golden Knights verdarben den Sharks jedoch das Heimdebüt und gewannen mit 3:1. Alle drei Treffer von Jonathan Marchessault (14.), Mark Stone (30.) und Chandler Stephenson (47.) fielen in Überzahl, Tomas Hertl traf kurz vor der zweiten Drittelpause zum 1:2-Anschluss für San Jose. Während Vegas mit 19 Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz der West Division rangiert, liegt San Jose mit elf Punkten am Tabellenende.

Toronto Maple Leafs - Montreal Canadiens 1:2

Das Spitzenspiel der kanadischen North Division gewannen die zweitplatzierten Montreal Canadiens gegen Tabellenführer Toronto Maple Leafs mit 2:1. Dabei führte Toronto nach einem frühen Treffer von Mitchell Marner (4.) bis ins Schlussdrittel mit 1:0, bevor Montreal zunächst durch das zehnte Saisontor von Tyler Toffoli (47.) ausglich und Brendan Gallagher knapp drei Minuten vor der Schlusssirene den Siegtreffer beisteuerte. Da Auston Matthews, Superstar der Leafs und mit elf Toren aktueller Torjäger der NHL, einen Assist verbuchte, punktete der 23-Jährige auch im zwölften Spiel hintereinander. Der Rückstand der Canadiens (20 Punkte) auf Toronto (23 Punkte) beträgt nun nur noch drei Punkte. Leon Draisaitl und Dominik Kahun liegen mit den Edmonton Oilers (18 Punkte) auf dem dritten Rang.

New York Islanders - Boston Bruins 4:2

Die New York Islanders gewannen mit 4:2 gegen Tabellenführer Boston und beendeten damit eine Punkteserie der Bruins von zehn Spielen in Folge. Matthew Barzal gelang dabei im Schlussabschnitt der 3:2-Siegtreffer in Überzahl (46.). Doppeltorschütze Jean-Gabriel Pageau und Jordan Eberle (ein Tor, ein Assist) waren die weiteren Matchwinner für die Islanders. Auf Seiten der Bruins trafen die beiden Starspieler Brad Marchand und Patrice Bergeron. Boston liegt mit 22 Punkten weiter an der Spitze der East Division und New York mit 15 Punkten auf dem vierten Rang, der für die Teilnahme an den Playoffs berechtigt.

Die weiteren Ergebnisse von Samstag, 13.02.2020:

Florida Panthers - Tampa Bay Lightning 1:6

Arizona Coyotes - St. Louis Blues 4:5 n.V.

Chicago Blackhawks - Columbus Blue Jackets 3:2 n.V.

Nashville Predators - Detroit Red Wings 2:4

Dallas Stars - Carolina Hurricanes 3:4 n.P.

Vancouver Canucks - Calgary Flames 3:1