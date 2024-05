Lesedauer: ca. 3 Minuten

Miles Wood für die Avs und Vincent Trocheck für die New York Rangers waren die Helden den Abends.

Dallas Stars - Colorado Avalanche 3:4 (OT)

Playoff-Stand: 0:1

Nach 20 Minuten wähnten vermutlich einige Fans der Dallas Stars ihre Mannschaft schon auf dem Weg zum ersten Sieg in der Zweitrunden-Serie gegen Ex-Meister Colorado Avalanche: Ryan Suter, Wyatt Johnston und Jamie Benn im Powerplay hatten für die Texaner im ersten Abschnitt getroffen. Dann aber schlugen die Gäste aus Denver zurück und glichen durch Valeri Nichushkin, der mit nun acht Treffern bester Torschütze in diesen Playoffs ist, Cale Makar bei einem Mann mehr auf dem Eis und Nathan MacKinnon zum 3:3 aus.

So ging die Partie in die Verlängerung. Hier hatte zunächst Tyler Seguin für die Stars die Entscheidung auf dem Schläger, scheiterte aber an Alexandar Georgiev im Tor der Avs, der seine Mannschaft mit einer spektakulären Parade im Spiel hielt. Nach elf Minuten trafen die Gäste durch Miles Wood und stahlen damit den Stars den Heimvorteil in der Serie. Er nahm einen Pass aus der eigenen Zone von Andrew Cogliano an der Mittellinie an und zog auf und davon. Mit einer energischen Bewegung legte er sich die Scheibe von der Vorhand auf die Rückhand und überwand Jake Oettinger im Tor der Hausherren.

New York Rangers - Carolina Hurricanes 4:3 (2OT)

Playoff-Stand: 2:0

Noch länger bis zur Entscheidung dauerte es im zweiten Spiel zwischen den Blue Shirts und den Gästen aus Carolina. Nach mehr als 87 Minuten traf Vincent Trocheck für die Rangers, die in der gesamten Partie nur fünf Minuten in Führung lagen nach Alexis Lafrenieres Treffer zum 1:0 im ersten Drittel. Trocheck stand in der entscheidenden Szene goldrichtig, als er im Powerplay nach zwei abgewehrten Schussversuchen der Rangers aus kurzer Distanz abstaubte und seiner Mannschaft damit die 2:0-Serienführung sicherte. Trocheck, der aus Pittsburgh stammt, spielte drei Saison für die Hurricanes, ehe er zur Spielzeit 2022/23 an den Broadway wechselte.

Bitter aus Sicht der Canes: Sie zeigten eine sehr gute Partie, gaben 57 Torschüsse ab, blockten 40 Schüsse der Rangers, auch Frederik Andersen war mit 35 Paraden bei 39 Versuchen den Rangers in guter Verfassung, standen am Ende aber mit leeren Händen da.

Wichtige Personalien für deutsche NHL-Cracks

Abseits des Playoff-Geschehens sind zwei Entscheidungen gefallen, die besonders aus deutscher Sicht interessant sind: Tim Stützle bekommt bei den Ottawa Senators einen neuen Trainer, Nico Sturm bei den San Jose Sharks einen neuen Mitspieler. Die Sens haben nach einer enttäuschenden Saison ihren Trainer Jacques Martin entlassen und nun durch Travis Green ersetzt. Er war zuletzt bei den New Jersey Devils unter Vertrag, wo er Lindy Ruff nach dessen Entlassung im Saisonfinale ablöste. Lindy Ruff wurde bereits vor einigen Wochen als neuer Trainer der Buffalo Sabres und damit von JJ Peterka vorgestellt.

Die San Jose Sharks um Nationalspieler Nico Sturm haben in der vergangenen Nacht die Draft Lottery gewonnen und damit beim Draft Ende Juni erstmals in ihrer Franchise-Geschichte das erste Wahlrecht. Es wird erwartet, dass sie sich den jungen Kanadier Macklin Celebrini von der Boston University holen. Er gilt derzeit als einer der talentiertesten Spieler weltweit wurde in dieser Spielzeit mit dem Hobey Baker-Award für den besten College-Spieler ausgezeichnet - und ist der jüngste Gewinner dieser wichtigen Trophäe. Vor ihm hatten diese nur Paul Kariya, Jack Eichel und im vergangenen Jahr Adam Fantilli in ihrer Rookie-Saison gewinnen können.

Jets-Coach Rick Bowness geht in den Ruhestand

Mit dem 69jährigen Kanadier geht ein echter Trainer-Haudegen in Rente: Vier Jahrzehnten coachte er in der NHL, unter anderem bei den "originalen" Winnipeg Jets, bevor die Atlanta Thrashers an ihre Stelle traten. Dort schloss sich nun der Kreis für Rick Bowness. Er führte die Jets in der abgelaufenen Hauptrunde zu 110 Punkten (15 mehr als im Vorjahr) und wurde erstmals als einer der drei Finalisten des Jack Adams Award für den besten NHL-Trainer des Jahres ausgewählt.