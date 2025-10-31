Edmonton mit Heimniederlage nach Verlängerung

Shootout-Siege für die Detroit Red Wings, Ottawa Senators und Vancouver Canucks

31.10.2025, 09:14 Uhr Lesedauer: 3 Minuten

Vier deutsche Spieler und Marco Sturm als Coach der Boston Bruins waren letzte Nacht im Einsatz, alle fünf Partien standen nach 60 Minuten Unentschieden.

Ottawa Senators - Calgary Flames 4:3 (1:2, 0:0, 2:1, 0:0, 1:0 - SO)

Tim Stützle leitete drei Minuten vor dem Ende den 3:3-Ausgleich für Kanadas Haupstädter ein, als er mit dem Puck in die Zone der Flames lief und sie zum mitgelaufenen Jake Sanderson passte, dessen Schuss aus halblinker Position den Weg ins Tor durch den Verkehr vor dem Flames-Gehäuse fand.

Da die fällige Verlängerung keinen Sieger brachte, musste der Schusswettbewerb entscheiden. Stützle traf für die Sens, während Linus Ullmark im Tor der Gastgeber beide Versuche der Flames parierte, so dass Drake Batherson als vierter Schütze für die Entscheidung zugunsten der Sens sorgte.

Tim Stützle wurde als "Third Star of the Game" ausgezeichnet, Mann des Abends war aber Ottawas Lars Eller: Der routinierte Däne erzielte den 1:1-Ausgleich und war als Assistent beteiligt, als die Sens die erneute Führung der Gäste aus Alberta egalisierten.

Edmonton Oilers - New York Rangers 3:4 (1:1, 2:0, 0:2, 0:1 - OT)

Mit einer 3:1-Führung gingen die Oilers ins Schlussdrittel und dürften sich daher über die Overtime-Niederlage auf eigenem Eis gegen die New York Rangers geärgert haben. Braden Schneider Taylor Raddysh glichen die Partie im Schlussdrittel aus für die Gäste vom Broadway. In der fälligen Verlängerung sicherte Routinier J.T. Miller den Rangers mit einem beherzten Sololauf den Zusatzpunkt.

Leon Draisaitl bereitete in Überzahl den Treffer zur 2:1-Führung für die Oilers durch das erste Karrieretor von Matt Savoie, der einen Schuss von Adam Henrique entscheidend abfälschte, vor.

Los Angeles Kings - Detroit Red Wings 3:4 (0:0, 1:2, 2:1, 0:0, 0:1 - SO)

Ebenfalls Überstunden machen mussten die Detroit Red Wings. Dabei führten sie bis zwei Minuten vor dem Ende mit 3:1 bei den Los Angeles Kings. Dann aber glich Routinier Corey Perry die Partie mit zwei Treffern innerhalb von 40 Sekunden bei bereits gezogenem Torwart aus.

Im Schusswettbewerb parierte Detroits Schlussmann Cam Talbot alle drei Versuche der Kings, so dass Lucas Raymond mit dem einzigen verwandelten Penalty die Partie zugunsten der Gäste aus Michigan entschied.

Moritz Seider kam auf mehr als 28 Minuten Einsatzzeit, bereitete in Überzahl den 1:1-Ausgleich durch Alex deBrincat vor, stand aber auch bei allen drei Treffern der Kalifornier auf dem Eis.

St. Louis Blues - Vancouver Canucks 3:4 (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1 - SO)

Kiefer Sherwood und Jake DeBrusk waren die Helden des Abends für die Canucks: Sherwood erzielte alle drei Tore der Westkanadier in der regulären Spielzeit, DeBrusk verwandelte den entscheidenden Versuch im Schusswettbewerb für die Gäste von Kanadas Pazifikküste.

Kiefer Sherwood rückt mit nunmehr neun Treffern auf den ersten Platz der besten Torjäger der Liga - fünf Tore davon erzielte er in den bisher zwei Vergleichen mit den Blues, die ihre letzten sechs Spiele allesamt verloren.

Lukas Reichel blieb in mehr als 18 Minuten Eiszeit ohne Punkte, setzte aber zwei Hits und ging mit einem Wert von +1 aus der Partie.

Auch die von Marco Sturm trainierten Boston Bruins mussten trotz einer 3:1-Führung auf eigenem Eis nach 40 Minuten eine Zusatzschicht einlegen. Der junge Marat Khusnutdinov sorgte nach gut zwei Minuten in der Verlängerung für die Entscheidung zugunsten der Bruins.

Die weiteren Spiele der vergangenen Nacht im Überblick:

Tampa Bay Lightning - Dallas Stars 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0 - OT)

Philadelphia Flyers - Nashville Predators 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Carolina Hurricanes - New York Islanders 6:2 (3:1, 0:0, 3:1)

Minnesota Wild - Pittsburgh Penguins 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)

Winnipeg Jets - Chicago Blackhawks 6:3 (2:1, 2:0, 2:2)