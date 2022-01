Lesedauer: ca. 1 Minute

Die St. Louis Blues gewinnen mit zwei Toren in der Schlussminute gegen die Dallas Stars. Die Detroit Red Wings verlieren nach hartem Kampf erst im Penaltyschießen gegen Anaheim.

Die Detroit Red Wings mussten sich mit einer knappen 3:4-Niederlage nach Penaltyschießen bei den Anaheim Ducks begnügen. Der deutsche Red Wings-Verteidiger Moritz Seider steuerte zum zwischenzeitlichen 1:1 durch Filip Hronek seine 20. Saisonvorlage bei. Nach 36 Spielen lautet die Ausbeute von Seider bereits 23 Scorerpunkte (drei Tore, 20 Vorlagen). In 24:55 Minuten Einsatzzeit verbuchte der 20-Jährige fünf Torschüsse, vier Checks und hatte einen Plus-Minus-Wert von +1. Der zweite Deutsche im Trikot der Red Wings Torhüter Thomas Greiss entschärfte 24 Schüsse, musste sich aber im Penaltyschießen zweimal geschlagen geben und konnte so die knappe Pleite nicht verhindern. Mann des Spiels war der 21-jährige Ducks-Goalie Lukas Dostel, der bei seinem NHL-Debüt mit 33 Paraden glänzte und im Shootout ohne Gegentor blieb. Detroit ist nach dem Punktgewinn mit 36 Zählern weiter im Rennen um einen Playoffplatz. Anaheim bleibt hingegen nach dem 19. Saisonsieg mit 45 Punkten im Kampf um die Tabellenführung der Pacific Division.

Die Dallas Stars führten nach dem Treffer von Jason Robertson aus der 30. Minute bis zur Schlussminute mit 1:0 bei ihrer Auswärtspartie in St. Louis. Doch dann glich zunächst Ryan O‘Reilly in Überzahl 47 Sekunden vor dem Ende für die Blues zum 1:1 aus. In einer erneuten Überzahlsituation drehte St. Louis in Person von Jordan Kyrou 29 Sekunden vor der Schlusssirene das Spiel zum 2:1. St. Louis punktete damit zum zwölften Mal hintereinander vor heimischer Kulisse und liegt mit 47 Punkten weiter auf dem zweiten Platz der Central Division.