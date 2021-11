Lesedauer: ca. 1 Minute

Moritz Seider trifft mit seinem ersten NHL-Tor in der Overtime zum 4:3 für die Red Wings. Grubauer verliert mit Seattle gegen die zuvor sieglosen Arizona Coyotes und im Spitzenduell beschert Florida den Carolina Hurricanes die erste Saisonpleite.

Moritz Seider erzielte in der Verlängerung mit seinem ersten Tor der Karriere den Siegtreffer zum 4:3 für die Detroit Red Wings gegen die Buffalo Sabres. Der 20-jährige Nationalspieler setzte sich super im Zweikampf durch, zog von der linken Seite zum Tor und schloss abgeklärt im Stile eines Stürmers ab. In 21:50 Minuten hatte Seider zudem mit +3 den besten Plus-Minus-Wert seines Teams. Seider hat nun schon zehn Scorerpunkte (ein Tor, neun Vorlagen) nach zwölf Spielen. Teamkollege Tyler Bertuzzi war mit zwei Treffern und zwei Vorlagen an allen Toren der Red Wings beteiligt. Ebenfalls stark der 19-jährige Lucas Raymond mit drei Vorlagen. Detroits zweiter deutscher Akteur Torhüter Thomas Greiss kam nicht zum Einsatz. Nico Sturm (14:03 Minuten, drei Torschüsse) gewann mit den Minnesota Wild 5:4 nach Penaltyschießen gegen die Pittsburgh Penguins. Dabei lag Pittsburgh bis zur 57. Minute mit 4:2 noch vorne, bevor Jared Spurgeron (57.) und Ryan Hartman erst 2,2 Sekunden vor der Schlusssirene zum 4:4 ausglichen. Mann des Spiels war aber Pittsburghs Kasperi Kapanen mit einem Hattrick. Die Ottawa Senators um Tim Stützle zogen gegen Meister Tampa Bay mit 3:5 den kürzeren. Stützle verzeichnete drei Torschüsse und drei Checks in 17:39 Minuten Einsatzzeit, hatte allerdings einen negativen Plus-Minus-Wert von -2. Für Ottawa, bei denen Brady Tkachuk erstmals als Kapitän auflief, war es die vierte Niederlage hintereinander. Torhüter Philipp Grubauer parierte 17 Schüsse, musste sich dennoch am Ende mit den Seattle Kraken 4:5 gegen die bislang sieglosen Arizona Coyotes geschlagen geben. Die erste Niederlage im zehnten Spiel der Saison mussten die Carolina Hurricanes beim 2:5 im Spitzenspiel gegen die Florida Panthers hinnehmen. Damit haben nun alle Teams mindestens einmal verloren, wobei Florida bei der einzigen Niederlage erst im Penaltyschießen verlor und somit immer punktete.

Die Ergebnisse von Samstag, 06.11.2021 in der Übersicht:

Ottawa Senators - Tampa Bay Lightning 3:5

Florida Panthers - Carolina Hurricanes 5:2

Winnipeg Jets - New York Islanders 0:2

Buffalo Sabres - Detroit Red Wings 3:4 n.V.

Toronto Maple Leafs - Boston Bruins 5:2

Montreal Canadiens - Vegas Golden Knights 2:5

Pittsburgh Penguins - Minnesota Wild 4:5 n.P.

Washington Capitals - Philadelphia Flyers 1:2

Columbus Blue Jackets - Colorado Avalanche 4:2

Arizona Coyotes - Seattle Kraken 5:4

Calgary Flames - New York Rangers 6:0

San Jose Sharks - New Jersey Devils 2:3 n.P.