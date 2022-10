Lesedauer: ca. 1 Minute

Nationaltorhüter Philipp Grubauer feierte einen 3:2-Sieg gegen Ex-Klub und Stanley Cup-Champion Colorado Avalanche, musste jedoch verletzungsbedingt vorzeitig aus dem Spiel genommen werden.

Die Seattle Kraken landeten einen umkämpften 3:2-Auswärtserfolg bei Stanley Cup-Champion Colorado Avalanche. Allerdings verletzte sich der deutsche Nationaltorhüter Philipp Grubauer bei einem Abwehrversuch und musste vorzeitig im Schlussabschnitt das Eis verlassen. Nach einem torlosen ersten Drittel ging Seattle durch einen Doppelschlag in der 22. Spielminute von Jaden Schwartz und Jared McCann mit 2:0 in Führung. Evan Rodrigues verkürzte mit seinem ersten Tor im Trikot der Avs noch vor der zweiten Pause, bevor der junge Verteidiger Bowen Byram per Shorthander auf 2:2 stellte. Bei diesem Gegentor zog sich Grubauer (17 Paraden) bei seiner Abwehraktion vermutlich die Verletzung zu und verließ knapp zehn Minuten vor Ende den Kasten während einer Werbepause. Für ihn kam Martin Jones zwischen die Pfosten und musste nur noch einen Schuss parieren. Den entscheidenden Stich setzte Kraken-Angreifer Karson Kuhlman (53.) zum späten 3:2-Siegtreffer.



Moritz Seider verlor mit den Detroit Red Wings den Gastauftritt bei den Chicago Blackhawks 3:4 nach Verlängerung. Dabei führte Detroit bereits nach knapp elf Minuten nach Toren von Pius Suter und Dylan Larkin 2:0. Andreas Athanasiou verkürzte für die Hawks per Penalty, bevor Dominik Kubalik den alten Vorsprung wieder herstellte. Aber Chicago hatte den längeren Atem und egalisierte durch Philipp Kurashev und Connor Murphy zum 3:3. In der Verlängerung machte dann Max Domi die Aufholjagd der Blackhawks perfekt. Moritz Seider erhielt mit knapp 26 Minuten so viel Eiszeit wie kein andere Spieler seines Teams, stand allerdings auch bei den Gegentoren zum 3:3 und 3:4 auf dem Eis.

Im Stadtderby siegten die Tampa Bay Lightning bei den Florida Panthers 3:2 in der Overtime. Steven Stamkos eröffnete in Überzahl den Torreigen zum 1:0 für Tampa. Mit sieben Treffern ist er aktuell der beste Torschütze der NHL. Die Panthers drehten danach die Partie durch Matthew Tkachuk und Rudolfs Balcers zum 2:1. Doch Matchwinner Brayden Point glich zunächst zum 2:2 aus, bevor er in der Verlängerung dem Lightning den Zusatzpunkt sicherte.