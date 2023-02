Lesedauer: ca. 2 Minuten

Leon Draisaitl behält im deutschen Duell gegen Tim Stützle die Oberhand und klettert mit den Edmonton Oilers nach dem neunten Sieg aus den letzten elf Spielen auf den zweiten Rang der Pacific Division.

Die Edmonton Oilers reiten weiter die Erfolgswelle und siegten mit 6:3 bei den Ottawa Senators. Leon Draisaitl steuerte dem Erfolg zwei Vorlagen zum 1:0 durch Connor McDavid und Ryan Nugent-Hopkins zum 6:3-Endstand bei. Bei den Ottawa Senators, die erstmals seit dem 31. Januar wieder im Einsatz waren, blieb Tim Stützle in 19:40 Minuten punktlos. Sens-Torhüter Anton Forsberg erlitt bei einer Abwehraktion beim Gegentreffer zum 3:6 im letzten Drittel eine Beinverletzung und musste auf einer Trage vom Eis gebracht werden. Edmonton kletterte durch den neunten Sieg aus den vergangenen elf Spielen mit 65 Punkten auf den zweiten Platz der Pacific Division und liegt nur ein Zähler hinter den Vegas Golden Knights (66). Connor McDavid, der ein Tor und zwei Vorlagen markierte, baute seine Punkteserie auf 15 Partien in Folge aus, in denen er 25 Punkte (10 Tore, 15 Vorlagen) sammelte. Insgesamt hat der unangefochtene Topscorer der Liga bereits 97 Punkte (42 Tore, 55 Vorlagen) und liegt vor Teamkollege Leon Draisaitl, der 78 Zähler (29 Tore, 49 Vorlagen) auf seinem Punktekonto hat.

Verteidiger-Ass Moritz Seider steuerte dem 5:2-Erfolg seiner Detroit Red Wings gegen die Vancouver Canucks zwei Vorlagen bei. Der 21-jährige Nationalspieler hat nun 28 Scorerpunkte (drei Tore, 25 Vorlagen) gesammelt und feierte den zweiten Sieg mit Detroit (54 Punkte) hintereinander. Aktuell fehlen dem Team aus dem US-Bundesstaat Michigan sieben Punkte auf einen Playoffplatz.

Für JJ Peterka gab es vor heimischer Kulisse mit den Buffalo Sabres beim 2:7 gegen die Calgary Flames nichts zu holen. Peterka verzeichnete in knapp 13 Minuten Eiszeit einen Torschuss. Buffalo (56) verpasste es den Abstand auf die Pittsburgh Penguins (61), die mit 0:6 gegen die Los Angeles Kings unterlagen und den letzten Playoffplatz belegen, zu verkürzen. Für die Kings markierte Adrian Kempe vier Tore, während Torhüter Phoenix Copley seinen ersten Shutout im Trikot für LA feierte.

Ebenfalls vier Tore und zusätzlich noch eine Vorlage sammelte Artemi Panarin beim 6:2-Sieg der New York Rangers bei Tabellenführer Carolina Hurricanes. Nach zwei ausgeglichenen Dritteln, zogen die Blueshirts mit vier unbeantworteten Toren im Schlussabschnitt davon und feierten den fünften Sieg hintereinander. Bereits 24 Stunden zuvor gab Neuzugang Vladimir Tarasenko zusammen mit dem finnischen Verteidiger Niko Mikkola, die beide in einem Trade aus St. Louis kamen, beim 6:3 gegen Seattle ihr Debüt für die Rangers. Tarasenko gelang direkt bei seinem ersten Torschuss sein erster Treffer für seinen neuen Arbeitgeber.

Die Ergebnisse von Samstag, 11.02.2023 in der Übersicht:

Detroit Red Wings - Vancouver Canucks 5:2

Buffalo Sabres - Calgary Flames 2:7

Ottawa Senators - Edmonton Oilers 3:6

Montreal Canadiens - New York Islanders 4:3 n.V.

Philadelphia Flyers - Nashville Predators 1:2 n.V.

Dallas Stars - Tampa Bay Lightning 1:3

Boston Bruins - Washington Capitals 1:2

Florida Panthers - Colorado Avalanche 3:5

Toronto Maple Leafs - Columbus Blue Jackets 3:4

Carolina Hurricanes - New York Rangers 2:6

St. Louis Blues - Arizona Coyotes 6:5 n.V.

Minnesota Wild - New Jersey Devils 3:2 n.P.

Winnipeg Jets - Chicago Blackhawks 4:1

Los Angeles Kings - Pittsburgh Penguins 6:0