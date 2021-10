Lesedauer: ca. 2 Minuten

Goalie Philipp Grubauer verliert mit Seattle 1:6 gegen Philadelphia, Matthews unterliegt bei seinem Comeback mit Toronto gegen die New York Rangers. Die St. Louis Blues bleiben weiter ungeschlagen und Anaheim gewinnt knapp gegen Calgary.

Philadelphia Flyers - Seattle Kraken 6:1

Philipp Grubauer konnte einem bei der 1:6-Pleite der Seattle Kraken bei den Philadelphia Flyers leid zu tun. Zu oft ließen seine Vorderleute die Flyers-Angreifer ohne große Gegenwehr passieren und so war der Arbeitstag des deutschen Nationaltorhüters frühzeitig nach nur 28:49 Minuten und fünf Gegentoren bei 20 Schüssen beendet. „Wenn ich es noch einmal machen müsste, hätte ich Grubauer da früher rausgeholt", sagte Kraken-Coach Dave Hakstol. „Seine Leistung war kein Grund für die Auswechslung. Er hat viel Hockey für uns gespielt und war herausragend." Sein Backup Chris Driedger kam damit zu seinem Debüt für die Kraken und konnte sechs von sieben Schüssen parieren. Flyers-Torhüter Carter Hart avancierte mit 23 Paraden zum Matchwinner, da er besonders zu Beginn der Partie mit teils spektakulären Paraden seine Mannschaft vor einem frühen Rückstand bewahrte. Philadelphia überzeugte vor allem mit seiner Ausgeglichenheit in den Reihen und hatte mit Travis Konecny, Derick Brassard, Claude Giroux, Justin Braun, Joel Farabee und Ryan Ellis gleich sechs verschiedene Torschützen. Den Ehrentreffer für Seattle erzielte Carson Soucy zum zwischenzeitlichen 1:5.

Toronto Maple Leafs - New York Rangers 1:2 n.V.

Das Saisondebüt von Superstar Auston Matthews für die Toronto Maple Leafs fiel durchwachsen aus. Mit 1:2 nach Overtime mussten sich die Kanadier den New York Rangers geschlagen geben. Nach 60 Minuten stand es nach Toren von New Yorks Mika Zibanejad und Torontos Michael Bunting 1:1. In einer spektakulären Verlängerung mit Großchancen auf beiden Seiten hatten die Rangers das bessere Ende für sich und gewannen durch das Siegtor von Artemi Panarin. Star des Abends war allerdings Rangers-Torhüter Igor Shesterkin mit 40 gehaltenen Schüssen und einer Fangquote von 97,6 Prozent.

Calgary Flames - Anaheim Ducks 2:3 n.V.

Die Calgary Flames warten weiterhin auf ihren ersten Saisonsieg, konnten aber immerhin den ersten Punkt bei der 2:3-Niederlage nach Verlängerung gegen die Anaheim Ducks ergattern. Dabei gingen die Kanadier zweimal durch Debütant Blake Coleman und Elias Lindholm in Führung, mussten aber beide Male den Ausgleich durch Cam Fowler und Rickard Rakell hinnehmen. Der 19-jährige Rookie Jamie Drysdale, den Anaheim im Draft 2020 an sechster Stelle auswählte, gelang dann in der Overtime der Siegtreffer. Die Ducks hatten es ihrem Torhüter John Gibson zu verdanken, dass sie es überhaupt in die Overtime schafften, da der 28-jährige US-Boy mit 41 Paraden zum Star des Spiels avancierte.

Arizona Coyotes - St. Louis Blues 4:7

Weiter ungeschlagen sind die St. Louis Blues nach ihrer zweiten Saisonpartie, die sie mit 7:4 bei den Arizona Coyotes gewannen. Die beiden Youngster Jordan Kyrou (23 Jahre, 2 Tore, 2 Vorlagen) und Klim Kostin (22 Jahre, 2 Tore) hatten großen Anteil am Erfolg der Blues. Die Coyotes warten hingegen auch nach dem dritten Spiel auf den ersten Saisonerfolg. Mit 17 Gegentoren liegt die Schwäche der „Wüstenfüchse“ bislang besonders in der Defensive.