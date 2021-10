Lesedauer: ca. 2 Minuten

Tim Stützle, Moritz Seider und Nico Sturm verbuchen Vorlagen, jedoch gewinnt nur Sturm mit den weiter ungeschlagenen Minnesota Wild. Torhüter Nico Daws sichert New Jersey bei seinem NHL-Debüt den Sieg.

Ottawa Senators - New York Rangers 2:3 (1:0, 0:0, 1:3)

Die Ottawa Senators sahen bis zur 55. Minute wie der sichere Sieger bei ihrem Heimspiel gegen die New York Rangers aus. Das frühe Tor von Nick Paul nach 41 Sekunden, welches Tim Stützle mit viel Übersicht vorbereitete und der Treffer von Josh Norris zu Beginn des Schlussabschnitts gab den Kanadiern eine 2:0-Führung. Doch innerhalb von 3:20 Minuten drehten die Rangers das Spiel durch Tore von Chris Kreider (55.), Ryan Lindgren (56.) und Barclay Goodrow (58.). Die Blueshirts beenden damit ihren erfolgreichen Auswärtstrip bei dem sie alle vier Spiele gewannen.

Minnesota Wild - Anaheim Ducks 4:3 (2:2, 1:1, 0:0, 1:0) n.V.

Nach dem 4:3-Sieg nach Overtime gegen die Anaheim Ducks sind die Minnesota Wild weiter ungeschlagen. Nationalspieler Nico Sturm leistete zum ersten NHL-Tor von Brandon Duhaime seine erste Vorlage der Saison bei. Ryan Hartman erzielte 13 Sekunden vor Ende der Verlängerung den Siegtreffer.

Montreal Canadiens - Detroit Red Wings 6:1 (2:1, 3:0, 1:0)

Im sechsten Spiel konnten nun auch die Montreal Canadiens ihren ersten Sieg der laufenden Spielzeit feiern. Mit 6:1 fertigten die Kanadier Gegner Detroit Red Wings mit 6:1. Dabei erwischte Detroit den besseren Start und ging durch Dylan Larkin, der schön von Moritz Seider frei gespielt wurde mit 1:0 in Front. Es war bereits die vierte Torvorlage des deutschen Verteidigers in seiner Rookie-Saison. Red Wings-Goalie Thomas Greiss erwischte keinen guten Abend und musste nach fünf Gegentoren und nur zwölf Paraden den Kasten räumen. Mann des Spiels war Canadiens-Stürmer Mathieu Perreault dem sein dritter Karriere-Hattrick gelang.

Seattle Kraken - Vancouver Canucks 2:4 (1:0, 0:1, 1:3)

Die Heimspiel-Premiere der Seattle Kraken und Torhüter Philipp Grubauer (22 Paraden) in der Climate Pledge Arena ging mit 2:4 gegen die Vancouver Canucks daneben. Die 17.151 Zuschauer durften den ersten Kraken-Treffer vier Sekunden vor der ersten Drittelpause durch Vince Dunn zum 1:0 bejubeln. Bo Horvat stellte aber auf 1:1, bevor Kraken-Kapitän Mark Giordano mit seinem ersten Tor für Seattle die erneute Führung im Schlussabschnitt herstellte. Danach sollten aber nur noch die Canucks treffen. Bo Horvat mit seinem zweiten Tor des Abends, Conor Garland und Justin Dowling per Empty-Netter sicherten den Auswärtssieg für Vancouver. Für Seattle war es die fünfte Niederlage im sechsten Saisonspiel.

New Jersey Devils - Buffalo Sabres 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)

Der Deutschkanadier Nico Daws durfte erstmals in einem NHL-Spiel zwischen Pfosten stehen und führte direkt die New Jersey Devils zu einem 2:1-Sieg gegen die Buffalo Sabres. Der in München geborene 20-jährige Torhüter überzeugte mit 24 Paraden und einer Fangquote von 96 Prozent. „Ich bin gerade sprachlos", sagte Daws nach dem

Spiel. „Wir sind früh in Rückstand geraten und zu diesem Zeitpunkt war es meine Aufgabe, dem Team einfach die Chance zu geben, zu gewinnen, zu versuchen, jeden Puck zu stoppen, den ich kann." Daws stand in der vergangenen Saison für DEL-Klub ERC Ingolstadt in zehn Partien im Tor. Der Linksfänger wurde in der dritten Runde des Draft 2020 an 84. Stelle von den Devils ausgewählt. Ein frühen Treffer von Sabres-Angreifer Dylan Cozens glich der schweizer Nico Hirschier aus, bevor Pavel Zacha in der Verlängerung den Sieg sicherte.

Die weiteren Ergebnisse von Samstag, 23.10.2021 in der Übersicht:

Washington Capitals - Calgary Flames 3:4 n.V.

Winnipeg Jets - Nashville Predators 6:4

Tampa Bay Lightning - Colorado Avalanche 3:4 n.P.

Philadelphia Flyers - Florida Panthers 2:4

Pittsburgh Penguins - Toronto Maple Leafs 7:1

Columbus Blue Jackets - Carolina Hurricanes 1:5

St. Louis Blues - Los Angeles Kings 7:3

Arizona Coyotes - New York Islanders 0:3