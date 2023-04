Lesedauer: ca. 2 Minuten

Erst in der Schlussminute konnten die Seattle Kraken auf 4:6 aus ihrer Sicht verkürzen. Colorado Avalanche kann sich auf seine Starspieler verlassen.

Avs-Superstar Nathan MacKinnon traf doppelt, Mikko Rantanen erzielte drei Punkte. Damit legten die Stars des Teams aus Denver den Grundstein zum Sieg. Der finnische Stürmer stellte mit seinem Empty Netter gut zwei Minuten vor dem Ende auf 6:3, danach konnten die Kraken in der Schlussminute nur verkürzen.

Der Meister geht damit in der Serie mit 2:1 in Führung.

Seattles deutscher Torwart Philipp Grubauer kam dieses Mal nur 28 Paraden bei 33 Torschüssen der Gäste (84,8 Prozent Fangquote). Bereits in zwei Tagen können es die Kraken besser machen und mit einem Sieg auf eigenem Eis im vierten Spiel diese Serie ausgleichen. Kurios: Es war die einzige Begegnung der vergangenen Nacht, die nach 60 Minuten entschieden war.

In Spiel 3 zwischen Tampa Bay Lightning und den Toronto Maple Leafs erzielten beiden Mannschaften im ersten Ditttel jeweils zwei Tore. Im Mitteldrittel ging Vizemeister Tampa dann in Führung durch das erste Play Off-Tor von Darren Raddysh. Diese knappe 3:2-Führung hatte bis in die Schlussphase Bestand, ehe Ryan O'Reilly exakt eine Minute vor dem Ende per Abstauber den Ausgleich für die Kanadier erzielte. In der fälligen Verlängerung war es dann Verteidiger Morgan Rielly, der die Scheibe nach einem Bullygewinn der Leafs von der linken Bande Richtung Tor schleuderte und sie irgendwie Tampas Schlussmann Vasilevskiy vorbei ins Tor brachte.

Mit diesem Auswärtssieg gehen die Leafs 2:1 in Führung. Das vierte Spiel findet dann ebenfalls wieder in Florida statt.

Ein echtes Drama spielte sich in Winnipeg ab. Mit einer scheinbar komfortablen 4:1-Führung gingen die Vegas Golden Knights in den Schlussabschnitt - und ließen noch den 4:4-Ausgleich der Jets zu. Diesen erzielte Adam Lowry 22 Sekunden vor dem Ende bei gezogenem Torwart. In der zweiten Verlängerung was es dann Michael Armadio, der nach einem Scheibengewinn der Golden Knights in der Zone der Jets am schnellsten reagierte und nach rund 84 Minuten zum Siegtreffer für die Gäste aus dem Wüstenstaat Nevada einschoss.

Im Duell zwischen den New Jersey Devils und den New York Rangers traf im Mittelabschnitt zunächst Chris Kreider für die Gäste (24.), ehe Jack Hughes in Überzahl der Devils ausglich (31.). Danach fielen keine weiteren Tore. In der Verlängerung sorgte Dougie Hamilton nach etwas mehr als elf Minuten für die Entscheidung, als er sich in einen Konter der Devils einschaltete und mit einem Schuss aus kurzer Distanz vom rechten Bullykreis über die Fanghand von Rangers-Goalie Igor Shesterkin erfolgreich war. Damit verkürzten die Devils aus ihrer Sicht auf 1:2 in der Serie.