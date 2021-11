Lesedauer: ca. 2 Minuten

Carson Soucy erzielt beim 7:4-Sieg in Buffalo das erste Unterzahl-Tor der Seattle Kraken. Es war der vierte Sieg im fünften Spiel für den NHL-Neuling.

Es sind geschichtsträchtige Tage für die Seattle Kraken - in ihrer noch sehr kurzen Historie passieren naturgemäß viele Dinge zum ersten Mal: Carson Soucy war es vorbehalten, das erste Tor des Teams aus dem Staat Washington mit einem Mann weniger auf dem Eis zu erzielen (6.). Es war gleichzeitig der Startschuss zu einem torreichen Spiel, in dem noch zehn weitere Treffer fallen sollten. Und weil es beim ersten Mal schon so schön war, legte Brandon Tanev nach gut zwölf gespielten Minuten gleich den zweiten Shorthander nach für die Kraken. So entwickelte sich ein munteres Spiel, in dem Mason Appleton mit seinen ersten beiden Saisontreffern und Jared McCann doppelt trafen für Seattle. Am Ende hieß es 7:4 für die Gäste aus dem Nordwesten der USA.



Die vielleicht einzig gute Nachricht für die Buffalo Sabres: Jeff Skinner scheint seinen Scorer-Qualitäten wiederentdeckt zu haben. Der Stürmer, der mit großen Hoffnungen aus Carolina gekommen war, hat in der bisherigen Spielzeit acht Tore erzielt, nur eines weniger als in der gesamten verkürzten Saison 20/21.



Die Vancouver Canucks siegen, bleiben aber Letzter der Pcafic Division



Durch den Erfolg konnte Seattle die rote Laterne in der Pacific Division bei den Vancouver Canucks belassen. Das Team von Kanadas Pazifikküste gewann zwar mit 2:1 bei den Montreal Canadiens, die nach einem der schlechtesten Saisonstarts ihrer Geschichte erstmals unter dem neuen General Manager Jeff Gorton antraten. Weil die Canucks aber zuvor nur einen Sieg aus zehn Spielen geholt haben, bleiben sie am Tabellenende ihrer Division.

Die Pittsburgh Penguins verloren knapp bei den Calgary Flames im Penaltyschießen, das sich über sieben Runden hinzog. Die Führung von Milan Lucic zur Spielmitte egalisierte Jake Guentzel per Powerplay-Tor im Schlussdrittel für den fünfmaligen Meister. Im Shootout erzielte Mikael Bäcklund schließlich als 13. Schütze das Goldene Tor für die Flames. Die gute Nachricht für die Penguins: Evgeni Malkin ist zurück auf dem Eis - nach überstandener Knie-OP ist es allerdings wohl noch ein weiter Weg bis zu seinem ersten NHL-Einsatz. Er dürfte jedoch drauf brennen, wieder auf Torejagd zu gehen, denn er steht nach einer durchwachsenen Saison 20/21 in der letzten Spielzeit seines hochdotierten Vertrages in Pennsylvania.

Matt Murray und Evander Kane müssen "runter" in die AHL



Der ehemalige Goalie der Pens Matt Murray wird sich bis auf Weiteres in der AHL bei den Belleville Senators tummeln, nachdem ihn die Ottawa Senators wegen einer Formkrise auf die Waivers Liste gesetzt hatten. Gleiches haben die San Jose Sharks mit Evander Kane gemacht, der nach Vorwürfen wegen Wettmanipulation und häuslicher Gewalt gegen seine Noch-Ehefrau sowie einer langen Sperre wegen Verletzung des COVID-Protokolls der NHL immer wieder ungewollt im Fokus stand. Er soll nun in der AHL bei den San Jose Barracuda Spielpraxis sammeln - und hofft auf die Fortsetzung seiner NHL-Karriere. Ob das in San Jose oder anderswo sein wird, steht nicht fest. Einen Zeitplan für seine Rückkehr zu den Sharks gebe es nicht, ein Trade sei "eine Option", hieß es von Seiten der sportlichen Leitung der Kalifornier.

Ein sportliches Highlight setzte hingegen Karel Vejmelka: Der junge tschechische Torwart der Arizona Coyotes feierte gegen die Winnipeg Jets seinen ersten Shutout in der NHL und parierte dabei alle 46 Schüsse des Teams aus Manitoba. Das einzige Tor erzielte das französische Rauhbein Antoine Roussel nach 38 Minuten. Es war einer von nur 15 Torschüssen der Coyotes.