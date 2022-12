Lesedauer: ca. 2 Minuten

Stützle verstauchte sich im Spiel gegen die Anaheim Ducks die Schulter nach einem Check von Brett Leason. Die Verletzung ist offenbar nicht schwer, zwingt ihn aber zu einer kurzen Pause.

Beim Sieg der Minnesota Wild gegen die Ottawa Senators, die erneut ohne den an der Schulter verletzten Tim Stützle antreten mussten, lieferte einmal mehr Kirill Kaprizov eine außergewähnlich Leistung ab. In einer engen Partie war er an drei von vier Trefferm seiner Mannschaft gegen die Gäste aus der kanadischen Hauptstadt beteiligt und erzielte dabei ein Tor und gab zwei Vorlagen. Damit erreichte er als erster Spieler der Franchise-Geschichte die Marke von 200 Punkten in weniger als 200 Spielen. Bereits nach 167 Partien war es soweit für den jungen Russen, der damit auch der viertschnellste unter den aktiven Spielern ist, die diesen Meilenstein erreicht haben. Nur Sidney Crosby und seine Landsleute Yevgeni Malkin und Alexander Ovechkin waren schneller.

Den entscheidenden Treffer erzielte Jared Spurgeon nach rund fünf Minuten im Schlussabschnitt, der nach präzisem Zuspiel von Kaprizov alleine auf Anton Forsberg im Tor der Senators zulief und sicher zur zwischenzeitlichen 3:0-Führung vollendete. Danach kamen die Sens durch Mark Kastelic und Claude Giroux, der 100 Sekunden vor dem Ende mit dem Extra-Angreifer auf dem Eis verkürzen konnte, nochmals heran, mussten in der Schlussminute aber den Treffer in ihr verwaistes Tor hinnehmen durch Frederick Gaudreau.

Ebenfalls nichts zu holen gab es für Nico Sturm und die San Jose Sharks: Sie verloren auf eigenem Eis gegen die Calgary Flames. Dabei profitierten die Gäste aus dem Westen Kanadas von einem 19-Sekunden-Blackout der Sharks. Zunächst stellte Elias Lindholm mit einem Tor im Powerplay auf 3:1 aus Sicht der Flames und nur 19 Sekunden später baute er die Führung nochmals aus. Den endgültigen Knockout versetzte den Sharks wieder nur 95 Sekunden darauf Dillon Dube. Am Ende hieß es 2:5 aus Sicht der Sharks, die Tomas Hertl mit seinem Tor noch einmal ein kleines bisschen hoffen ließ (48.). Aber die Sharks konnten die Niederlage nicht abwenden, auch weil sie nur zwei von sieben Überzahl-Spiele für einen Treffer nutzten. Nico Sturm stand in der Partie mehr als 14 Minuten auf dem Eis, blieb aber trotz dreier Torschüsse ohne Punkt. Er verteilte zudem vier Hits.

Erfolgreicher verlief der Abend für Philipp Grubauer und die Seattle Kraken. Ryan Donato (41.) und Jared McCann (56.) drehten im Schlussdrittel die Partie gegen die Winnipeg Jets. So gewannen die Kraken auch Dank der 15 Paraden von Grubauer am Ende knapp mit 3:2.



Beim 7:1-Kantersieg der New York Rangers in Chicago vermiesten die Gäste vom Big Apple zwei Club-Legenden der Blackhawks ihr ganz besonderes Jubiläum: Patrick Kane und Kapitän Jonathan Toews standen zum 1000. Mal gemeinsam auf dem Eis. Sie sind das elfte Tandem der Liga-Geschichte, das diesen Meilenstein gemeinsam erreicht, und das zweite unter den aktiven Spielern. Für die Rangers war es der siebte Sieg in Folge.

Jordan Staal gewann 2009 mit den Pittsburgh Penguins den Stanely Cup. Nun entschied er das Gastspiel seines aktuellen Arbeitgebers Carolina Hurricanes in Pittsbrugh mit einem Tor und einem Assist im Schlussdrittel: Den Ausgleich durch Brady Skjei bereitete er mit energischem Einsatz hinter dem gegnerischen Tor vor und erzielte selbst nach etwas mehr als 13 Minuten im Schlussdrittel den Siegtreffer für die Canes.