JJ Peterka erzielt seinen zweiten Saisontreffer - Leon Draisaitl, Lukas Reichel und Nico Sturm bleiben ohne Punkte.

Die Seattle Kraken haben ihren ersten Saisonsieg gelandet. Ohne Philipp Grubauer im Tor gewannen sie mit 7:4 auf eigenem Eis gegen die Carolina Hurricanes. Verteidiger Vince Dunn und Stürmer Oliver Bjorkstrand erzielten dabei jeweils ein Tor und zwei Assists. Ob das der Turnaround war, werden die nächsten Spiele zeigen. Wer gedacht hatte, dass dies den Oliers nach ihrem 6:1-Sieg gegen Nashville gelungen war, musste sich eines Besseren belehren lassen. Bei den Philadelphia Flyers verloren sie mit 1:4. Im Schlussdrittel, als man beim Stand von 1:3 eigentlich eine Aufholjagd der Westkanadier erwartet hätte, gaben sie ganze vier Torschüsse ab. Vielleicht versetzte auch der vierte Treffer der Flyers nach gut 44 Minuten den Bemühungen der Oilers einen Dämpfer. Allerdings sind drei Tore Rückstand bei noch gut 16 zu spielenden Minuten eine sicher schwere, aber durchaus machbare Aufgabe.

"Ich denke, dass wir alle noch ein anderes Level erreichen müssen", sagte Oilers-Kapitän Connor McDavid nach dem Spiel. "Wir sind in dieser Saison noch nicht so weit. Wir haben Glück, dass es nur vier Spiele sind. Dennoch sind es vier Spiele - und es ist an der Zeit, dass wir unser Bestes geben und anfangen, besser zu spielen." Da aber in der Pacific Division die Vegas Golden Knights ohne jegliche Anzeichen eines "Cup-Blues" perfekt gestartet sind mit zehn Punkten aus fünf Spielen, sollten die Oilers bald in die Spur kommen, um den eigenen Ansprüchen gerecht zu werden.

Ebenfalls noch nicht richtig angekommen in der Saison zu sein scheinen die Buffalo Sabres. Sie verloren ihr Heimspiel gegen die Calgarty Flames knapp mit 3:4. Dabei erzielte JJ Peterka seinen zweiten Saisontreffer zum zwischenzeitlichen 3:3-Ausgleich. Damit hatte er die Führung der Gäste aus Alberta nach nur 82 Sekunden wieder egalisiert. Doch die Flames schlugen direkt zurück und erzielten nur 81 Sekunden späte die erneute Fhrung, an der sich bis zur Schlusssirene nichts mehr ändern sollte. Dabei machten sich die Sabres das Leben selbst schwer, als sie gut eine Minute vor Ende eine kleine Strafe wegens eines Wechselfehlers aufgebrummt bekamen.

Die Chicago Blackhawks mit Jungstar Connor Bedard und dem deutschen Nationalspieler Lukas Reichel hatten bei Ex-Champion Colorado Avalanche wenig zu bestellen und verloren mit 0:4. Reichel kam in der Partie auf gut 15 Minuten Eizeit und gab dabei drei von nur 18 Torschüssen der Gäste aus Illinois ab. Die Avs hingegen schossen 41 Mal auf das Tor der Blackhawks.

Weiterhin am Tabellenende der gesamten Liga stehen die San Jose Sharks. Mit der 1:3-Niederlage bei den Boston Bruins bleiben die Kalifornier bei nur einem Punkt aus vier Spielen. Nico Sturm gab in etwas mehr als 13 Minuten Eiszeit einen Torschuss ab.

Die weiteren Ergebnisse der vergangenen Nacht im Überblick:



Florida Panthers - Toronto Maple Leafs 3:1

New York Rangers - Nashville Predators 1:4

Tampa Bay Lightning - Vancouver Canucks 4:3

Minnesota Wild - Los Angeles Kings 3:7

St. Louis Blues - Arizona Coyotes 2:6

Winnipeg Jets - Vegas Golden Knights 3:5

Anaheim Ducks - Dallas Stars 2:3