Die NHL am Montag

Seattle Kraken erstmals ohne Punkt - Philipp Grubauer eingewechselt

Bild von Timo Helfrich
TIMO HELFRICH
Redakteur
Philipp Grubauer feierte ein erfolgreiches Comeback zwischen den Pfosten der Seattle Kraken und führte sein Team zu einem 4:1-Erfolg gegen die Philadelphia Flyers.
Philipp Grubauer wurde im Schlussabschnitt für die Seattle Kraken eingewechselt und hielt seinen Kasten sauber. ( Foto: dpa/picture alliance/ASSOCIATED PRESS)

Mit den Carolina Hurricanes kassiert nun auch das letzte noch ungeschlagene Team in dieser Saison die erste Niederlage.

In Philadelphia setzten sich die Flyers gegen die Seattle Kraken mit 5:2 (2:1, 3:1, 0:0) durch. Owen Tippett und Cam York stachen heraus — Tippett traf doppelt und York leistete zu drei Treffern die Vorlage. Für die Kraken bedeutete es die erste Niederlage nach regulärer Spielzeit und somit erstmals keine Punkte. Nationaltorhüter Philipp Grubauer saß eigentlich als Backup auf der Bank, wurde aber im dritten Drittel für Joey Daccord nach fünf Gegentoren eingewechselt. Der Rosenheimer parierte im Anschluss alle sechs Schüsse auf seinen Kasten. 

Die Vegas Golden Knights beendeten die makellose Serie der Carolina Hurricanes als letztes ungeschlagenes Team nach fünf Siegen mit einem 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)-Erfolg. Jack Eichel und Pavel Dorofeyev brachten Vegas innerhalb von 106 Sekunden im ersten Abschnitt mit 2:0 in Führung. Sebastian Aho verkürzte zwar im Mitteldrittel für Carolina. Doch Ivan Berbashev und William Karlsson per Emptynetter bescherten den Hurricanes die erste Niederlage der laufenden Spielzeit. Der Schweizer Torhüter Akira Schmid avancierte mit 26 Paraden und einer Fangquote von 95,7 Prozent zum Matchwinner für Vegas. 

Die Minnesota Wild schlugen die New York Rangers auswärts im Madison Square Garden mit 3:1 (1:1, 0:0, 2:0). Artemi Panarin brachte die Rangers mit deren erstem Heimtor der Saison, nachdem die ersten drei Heimspiele zu Null verloren gingen, früh in Führung. Doch Minnesota antwortete: Jonas Brodin glich zunächst aus, bevor Rookie Danila Yurov mit seinem ersten NHL-Tor im Schlussabschnitt (49.) das Siegtor gelang. Kirill Kaprizov setzte per Emptynetter den Schlusspunkt zum 3:1. Filip Gustavsson lieferte eine souveräne Leistung im Wild-Tor und sicherte den Gästen mit 23 Paraden den Sieg. 

Die Montreal Canadiens besiegten die Buffalo Sabres 4:2 (1:0, 0:1, 3:1), nachdem sie im dritten Drittel drei Treffer erzielten. Oliver Kapanen hatte Montreal früh in Führung gebracht. Im Schlussabschnitt sorgten Juraj Slafkovsky, Lane Hutson und Jake Evans für die Entscheidung. Bei den Sabres trafen Jiri Kulich und Tyson Kozak. Canadiens-Keeper Jakub Dobes lieferte mit 30 Paraden eine starke Partie ab und trug damit maßgeblich zum Heimsieg bei.  

Die Winnipeg Jets gewannen ein hart umkämpftes Duell bei den Calgary Flames 2:1 (0:0, 0:1, 2:0). Calgary ging durch Rasmus Andersson in Führung, doch Winnipeg drehte die Partie: Jonathan Toews glich mit seinem ersten Treffer im Jets-Trikot in Überzahl erst aus und Mark Scheifele (56.) erzielte den späten Siegtreffer. Jets-Schlussmann Connor Hellebuyck war mit 31 Paraden der Sieggarant für den fünften Sieg in Folge.  

Bereit für den nächsten Faceoff? Im NHL Shop von Fanatics.de findest du alles, was echte Hockeyfans brauchen: Offiziell lizenzierte NHL Trikots und Fanbekleidung,
