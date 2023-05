Lesedauer: ca. 1 Minute

Während Philipp Grubauer mit den Seattle Kraken ein alles entscheidendes Spiel 7 erzwingt, muss Leon Draisaitl mit den Edmonton Oilers Spiel 6 gewinnen, um das Saisonende abzuwenden.

Nationaltorhüter Philipp Grubauer hat am Samstag Spiel 6 mit 6:3 in der heimischen Climate Pledge Arena gegen die Dallas Stars gewonnen und damit die Halbfinalserie der Western Conference auf 3:3 ausgeglichen. Grubauer entschärfte 20 von 23 Schüssen und führte sein Team damit in ein entscheidendes Spiel 7, welches am Montag bei den Dallas Stars stattfindet. Der Finne Eeli Tolvanen (ein Tor, zwei Vorlagen) und Teamkollege Jordan Eberle (zwei Tore, eine Vorlage) waren mit jeweils drei Scorerpunkten einer der Matchwinner für die Seattle Kraken. Bei Dallas erzielte der 38-jährige Joe Pavelski bereits seinen achten Treffer in der Serie und stelle damit einen neuen Franchise-Rekord auf, der seit 1985 Bestand hatte.

Leon Draisaitl liegt nach der knappen 3:4-Niederlage mit den Edmonton Oilers in der Playoff-Serie 2:3 gegen die Vegas Golden Knights zurück und ist damit zum Siegen in Spiel 6, welches am Sonntag stattfindet, verdammt. Die Kanadier verspielten eine zwischenzeitliche 2:1-Führung mit drei Gegentoren innerhalb von 89 Sekunden. Während Leon Draisaitl ohne Torbeteiligung blieb, konnte Connor McDavid doppelt treffen. Bei den Vegas Golden Knights waren Jack Eichel (ein Tor, zwei Vorlagen) und Jonathan Marchessault (drei Vorlagen) die punktbesten Akteure.

Die Florida Panthers sind den Carolina Hurricanes in das Conference-Finale gefolgt. In einem dramatischen Spiel 5 erlöste Nick Cousins die Panthers mit seinem Overtime-Tor zum 3:2-Sieg gegen die Toronto Maple Leafs und besiegten die Kanadier damit in der Serie mit 4:1.