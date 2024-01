Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Vegas Golden Knights und die Seattle Kraken sind die jüngsten Expansion Franchises, die in die National Hockey League aufgenommen worden sind. Beide sind wirtschaftlich und sportlich erfolgreich – wobei das Team aus Las Vegas alle Neulinge früherer Zeiten bei weitem übertrifft. Nun könnte das Wachstum der Liga weitergehen. Eine Gruppe aus Salt Lake City hat nun offiziell einen Antrag zur Einleitung des Expansionsprozesses gestellt.

Hinter diesem Antrag steht die Smith Entertainment Group, die bereits die Utah Jazz in der National Basketball Association betreiben. Dabei hat die SEG der NHL mitgeteilt, dass sie schon in der kommenden Saison eine NHL Franchise ins Leben rufen könnte. Als Interimsspielstätte könnte das Delta Center, die Arena der Utah Jazz, dienen. In einer Mitteilung erklärte die Gruppe, dass Ryan und Ashley Smith bereits seit 2022 in Kontakt zu NHL-Commissioner Gary Bettman stehen.



Im Zuge der Gespräche zeigte sich die NHL „beeindruckt von Ryan und Ashley Smith und ihrer Hingabe für ihre Community und ihrer Leidenschaft und Vision für Utah“, erklärte die Liga. „Utah ist ein vielversprechender Markt und wir freuen uns darauf, die Diskussionen fortzusetzen.“ Die SEG betonte wiederum, dass ein NHL-Team im Delta Center praktisch sofort den Spielbetrieb aufnehmen könnte, bis eine neue Arena im Großraum von Salt Lake City errichtet werde.

Im Delta Center wurden bereits fünf NHL-Vorbereitungsspiele ausgetragen. Salt Lake City war Gastgeber der Olympischen Winterspiele 2002, als die National Hockey League zum zweiten Mal ihre Spieler für das olympische Eishockeyturnier freigestellt hatte, und bewirbt sich für die erneute Austragung im Jahr 2034.

Die Utah Grizzlies spielten von 1995 bis 2001 in der International Hockey League, wechselten nach dem Ende der IHL in die American Hockey League und sind seit 2005 Mitglied der ECHL.

Sollte Salt Lake City in die NHL aufgenommen werden, wäre es das 33. Team in der National Hockey League.