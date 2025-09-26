ÜbersichtLiveticker Ergebnisse Tabelle Spielplan Playoffs Transfers
30-jähriger Finne erleidet Knieverletzung im Trainingscamp

Saisonaus für Kapitän Aleksander Barkov von Florida Panthers?

Lesedauer: 2 Minuten
Aleksander Barkov (L) of Florida and Esa Lindell of Dallas during the NHL Global Series Ice Hockey match Florida Panthers vs. Dallas Stars in Tampere, Finland on November 1, 2024. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA - FINLAND OUT. NO THIRD PARTY SALES.
Aleksander Barkov (links im Bild) von den Florida Panthers könnte nach einer Knieverletzung im Trainingscamp für die gesamte Saison ausfallen. (Foto: picture alliance/dpa/Lehtikuva | Heikki Saukkomaa)

Stanley Cup-Sieger Florida Panthers muss möglicherweise die gesamte Saison ohne seinen Kapitän Aleksander Barkov auskommen.

Cheftrainer Paul Maurice teilte Reportern am Freitag mit, dass Barkov am rechten Knie operiert werden müsse, nachdem der Finne sich am Donnerstag im Training eine Verletzung zugezogen hatte.

Die Panthers bereiten sich nun auf den möglichen Ausfall des 30-Jährigen für die Saison vor, berichtete Elliotte Friedman von Sportsnet.

Maurice fügte hinzu, das Team hoffe, am Freitag ein weiteres Update bekanntgegeben zu können.

Barkov musste vom Eis geführt werden, nachdem am Donnerstag die Panthers-Veteranen zum ersten Mal auf dem Eis standen. Maurice ließ sie in der ersten Woche des Trainingslagers abseits des Eises trainieren.

Es war unklar, was genau mit Barkov passiert war. Er konnte nicht aus eigener Kraft das Eis verlassen und musste gestützt in die Umkleidekabine begleitet werden.

Barkov führte die Panthers in der vergangenen Spielzeit mit 51 Assists an und war mit 71 Punkten zweitbester Scorer. In den Playoffs, als Florida zum zweiten Mal in Folge den Stanley Cup gewann, erzielte er sechs Tore und 16 Vorlagen.

Er ist Floridas Franchise-Spitzenreiter in unzähligen Kategorien, darunter Spiele (804), Tore (286), Assists (496), Punkte (782), Powerplay-Tore (84) und spielentscheidende Tore (52).

Die Panthers müssen in den ersten Wochen der Saison bereits auf Stürmer Matthew Tkachuk verzichten, der sich von einer Operation erholt, bei der er sich einen Adduktorenriss und einen Leistenbruch während der Sommerpause operieren ließ. Nun bangt die Franchise aus dem Sunshine-State ab, ob auch Barkov für längere Zeit ausfallen wird.

