Der Saisonstart der Dallas Stars mit zwei Auswärtspartien bei den Florida Panthers ist aufgrund positiver COVID-19-Tests bei Spielern und Mitarbeitern verschoben worden. Das erste Spiel der Texaner kann wohl frühestens am 19. Januar stattfinden.

Am Freitag gab die NHL bekannt, dass bei den Dallas Stars sechs Spieler und zwei Mitarbeiter positiv auf COVID-19 getestet wurden. Das Training wurde am Freitag abgesagt. Am 14. und 15. Januar hätten die ersten beiden Saisonspiele bei den Florida Panthers stattfinden sollen. „Die betroffenen Personen isolieren sich selbst und folgen den CDC- und Liga-Protokollen", sagte die NHL in einem Statement. „Als Folge der positiven Tests und als angemessene Vorsichtsmaßnahme wurden die Trainingseinrichtungen des Teams mit sofortiger Wirkung geschlossen und werden für mehrere Tage geschlossen bleiben, während weitere tägliche Tests und Kontaktverfolgung durchgeführt werden.“Dallas soll frühestens am 19. Januar den Spielbetrieb aufnehmen können. Hier würde die Auswärtspartie bei den Tampa Bay Lightning anstehen. Somit wäre auch das erste Auswärtsspiel gegen Tampa Bay am 17. Januar von einer Absage betroffen.

Die Liga ist dabei, den Spielplan der Stars zu überprüfen und zu überarbeiten, mit der Erwartung, dass das Team seine Saison 2020/21 nicht früher als am Dienstag, 19. Januar, eröffnen wird."

Bei den Columbus Blue Jackets fehlten am Freitag 19 Spieler im Training, die "aus Vorsicht und in Übereinstimmung mit den NHL COVID-19-Protokollen" handelten. Für die Blue Jackets ist der Saisonstart am 14. Januar bei den Nashville Predators terminiert. „Ich habe keine Ahnung, ob dieses Spiel am 14. Januar von einer Absage betroffen sein wird“, sagte Blue Jackets-Coach John Tortorella.