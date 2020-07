Lesedauer: ca. 1 Minute

Nachdem die New Jersey Devils eine enttäuschende Saison hinter sich haben, gaben sie nun bekannt, dass für die neue Spielzeit Lindy Ruff der neue Mann hinter der Bande ist.

Die New Jersey verkündeten am Mittwoch, dass Lindy Ruff der neue Coach für die kommende Saison ist. Der 60-jährige ist der Nachfolger von Alain Nasreddine, der während der Saison 2019/20 das Amt von John Hynes übernahm. Ruff machte sich einen Namen als Trainer der Buffalo Sabres, die er seit 1997-98 bis 2012-13 für 15 Spielzeiten coachte. Im Anschluss übernahm er die Dallas Stars und führte das Team in vier Spielzeiten zu zwei Playoff-Teilnahmen, bevor er durch Ken Hitchcock ersetzt wurde. Lindy Ruff kann in insgesamt 19 NHL-Saisons 736 Siege bei 554 Niederlagen verzeichnen. Die New Jersey Devils (28 Siege, 29 Niederlagen und 12 Overtime-Niederlagen) gehören zu den sieben Teams, die sich nicht für die Playoffs bzw. die Qualifikationsrunde qualifizieren konnten.