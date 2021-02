Fünfter Sieg in Folge für Co-Trainer Marco Sturm mit Los Angeles Kings

Nur Nico Sturm konnte von den deutschen Akteuren einen Erfolg mit den Minnesota Wild verbuchen, während Philipp Grubauer mit Colorado gegen Vegas verliert und Tobias Rieder bei der Niederlage seiner Buffalo Sabres verletzt vom Eis muss.

New York Islanders - Buffalo Sabres 3:2

Tobias Rieder musste nach 15:38 Minuten im ersten Drittel verletzt das Eis verlassen. Zuvor gab es eine Kollision mit Gegenspieler Ryan Pulock. Nähere Angaben zu der Verletzung und Ausfalldauer des 28-jährigen Deutschen gibt es bislang nicht. Am Ende verlor sein Team Buffalo Sabres mit 2:3 gegen die New York Islanders. Der Siegtreffer durch Jean-Gabriel Pageau fiel erst in der 56. Spielminute für die Islanders.

Colorado Avalanche - Vegas Golden Knights 0:3

Ein starkes zweites Drittel genügte den Vegas Golden Knights, um die Partie gegen die Colorado Avalanche mit 3:0 zu gewinnen. Doppeltorschütze Alex Tuch und Jonathan Marchessault markierten die drei Treffer allesamt im zweiten Durchgang. Torhüter Philipp Grubauer stand erneut im Tor der Avalanche konnte jedoch trotz 25 Paraden seinem Team nicht zum Erfolg verhelfen. Sein gegenüber Marc-Andre Fleury hielt alle 34 Schüsse auf seinen Kasten, feierte somit den dritten Saison-Shutout und das 64. Zu-Null-Spiel seiner Karriere.

San Jose Sharks - Minnesota Wild 2:6

Nico Sturm gewann mit den Minnesota Wild die Auswärtspartie bei den San Jose Sharks 6:2. Sturm spielte 12:15 Minuten und konnte dabei zwei Torschüsse und einen Check verzeichnen. Der gebürtige Augsburger wartet weiterhin auf seinen ersten Scorerpunkt der laufenden Saison. Mann des Spiels war Teamkollege Mats Zuccarello, der ein Tor und drei Vorlagen beisteuerte. Minnesota rangiert mit 18 Punkten auf dem sechsten Platz der West Division, liegt jedoch nur noch einen Punkte hinter dem Drittplatzierten Colorado (19 Punkte).

St. Louis Blues - Los Angeles Kings 0:3

Die Los Angeles um Co-Trainer Marco Sturm gehören weiter zu den Überraschungen der Saison. Die Matchwinner der Kings waren die beiden Routiniers Dustin Brown (36 Jahre), der doppelt traf und Torhüter Jonathan Quick (35), der alle 31 Schüsse abwehrte und seinen 54. Karriere-Shutout feierte. Mit dem 3:0-Achtungserfolg gegen Ex-Champion St. Louis feierten die Kalifornier bereits den fünften Sieg in Folge und liegen mit 19 Punkten auf dem vierten Rang der West Division, während die Blues weiterhin 22 Zähler haben und auf Platz zwei liegen.

Die weiteren Ergebnisse vom Montag, 22.02.2021 in der Übersicht:

Florida Panthers - Dallas Stars 3:1

Carolina Hurricanes - Tampa Bay Lightning 2:4

Toronto Maple Leafs - Calgary Flames 0:3

Arizona Coyotes - Anaheim Ducks 4:3