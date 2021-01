Lesedauer: ca. 2 Minuten

Zehn Spiele standen am Montag auf dem Spielplan. Leon Draisaitl und Dominik Kahun verlieren erneut mit den Edmonton Oilers, während Tobias Rieder den ersten Saisonsieg im Trikot der Buffalo Sabres feiert. Torhüter Thomas Greiss verliert knapp mit den Detroit Red Wings und erste Saison-Niederlage für den auffälligen Nico Sturm mit Minnesota.

Detroit Red Wings – Columbus Blue Jackets 2:3

Thomas Greiss stand zum zweiten Mal in dieser Saison zwischen den Pfosten der Detroit Red Wings. Trotz einer erneut guten Leistung mit 26 Paraden ging die Partie gegen die Columbus Blue Jackets mit 2:3 verloren. Teamkollege Bobby Ryan, der ebenfalls erst vor der Saison nach Detroit wechselte, erzielte beide Treffer für die Red Wings. Goalie Joonas Korpisalo gehörte mit 35 Paraden zu den Matchwinnern für Columbus.





Philadelphia Flyers – Buffalo Sabres 1:6

Einen beeindruckenden ersten Saisonsieg fuhren die Buffalo Sabres mit 6:1 bei den Philadelphia Flyers ein. Sowohl Sam Reinhart, als auch Curtis Lazar trafen doppelt und brachten Buffalo nach zwei Dritteln mit 4:0 in Front. Henri Jokiharju und Victor Olofsson sorgten für die weiteren Treffer der Sabres, während Nicolas Aube-Kubel den Ehrentreffer für die Flyers erzielte. Der deutsche Flügelstürmer Tobias Rieder im Dienste der Sabres, erhielt 12:49 Minuten Spielzeit und davon knapp eine Minute in Unterzahl. Die beiden Stars der „Säbel“ Jack Eichel und Taylor Hall überzeugten mit jeweils drei Vorlagen.





Edmonton Oilers – Montreal Canadiens 1:3

Leon Draisaitl (22:57 Minuten Einsatzzeit, drei Torschüsse) und Dominik Kahun (12:05 Minuten Einsatzzeit, ein Torschuss) mussten mit den Edmonton Oilers beim 1:3 gegen die Montreal Canadiens bereits die dritte Niederlage im vierten Spiel hinnehmen. Canadiens-Torhüter Jake Allen, der eigentliche Backup von Carey Price, avancierte bei seinem Debüt mit 25 Paraden zum Sieggarant. Verteidiger Alexander Romanov brachte mit seinem ersten NHL-Tor Montreal mit 1:0 in Führung, bevor Shea Weber und Artturi Lehkonen sogar auf 3:0 erhöhten. Den Ehrentreffer der Oilers erzielte Devin Shore in Unterzahl kurz vor Ende. Einer der Hauptgründe für die erneute Niederlage der Edmonton Oilers war das schwache Powerplay, bei dem sieben Versuche erfolglos blieben. Zudem konnte Montreal in beiden Partien gegen die Oilers sowohl Connor McDavid, als auch Leon Draisaitl punktlos halten.





Anaheim Ducks – Minnesota Wild 1:0

Nico Sturm verlor erstmals mit den Wild in dieser Saison, allerdings denkbar knapp mit 0:1. Sturm erhielt 10:53 Minuten Eiszeit, stand beim einzigen Gegentor auf dem Eis, war allerdings mit sechs Torschüssen der auffälligste Akteur. Ducks-Goalie John Gibson wehrte alle 34 Schüsse auf seinen Kasten ab und feierte seinen 20. Karriere-Shutout. Den einzigen Treffer des Spiels erzielte Nicolas Deslauriers im Schlussabschnitt.





New York Islanders – Boston Bruins 1:0

Den zweiten Shutout in seinem zweiten Saisonspiel verzeichnete Islanders-Torhüter Semyon Varlamov. Der Russe hielt alle 27 Schüsse der Boston Bruins und war so der Matchwinner für New York. Er ist der erste Islanders-Torhüter dem zwei Shutouts in den ersten beiden Saisonpartien gelang und der erst 14. Goalie in der NHL-Geschichte. Die Entscheidung fiel erst in der 56. Spielminute, als Jean-Gabriel Pageau einen Abpraller aus der Luft in Baseball-Manier im Tor unterbrachte.

Die weiteren Ergebnisse vom 18.01.2021:

Toronto Maple Leafs – Winnipeg Jets 3:1

St. Louis Blues – San Jose Sharks 5:4

Nashville Predators – Carolina Hurricanes 2:4

Calgary Flames – Vancouver Canucks 5:2

Vegas Golden Knights – Arizona Coyotes 4:2