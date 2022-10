Lesedauer: ca. 1 Minute

Vizemeister Tampa Bay Lightning kommt allmählich in die Spur.

Vor einigen Tagen hatten die St. Louis Blues in Edmonton mit 2:0 gewonnen, nun revanchierten sich die Oilers mit einem 3:1-Auswärtssieg in Missouri. Dabei erzielte Oilers-Stürmer Ryan Nugent-Hopkins seinen 200. NHL-Treffer, als er einen perfekt getimten Querpass von Connor McDavid aus kurzer Distanz zur 2:1-Führung für seine Mannschaft verwertete. Gut sechs Minuten vor dem Ende war dies der Siegtreffer, in der Schlussminute traf Zach Hyman noch ins leere Tor der Blues - auf Zuspiel von Leon Draisaitl, der heute seinen 27. Geburtstag feiert. Kleiner Trost für den Meister von 2019: Selbst das starke Powerplay der Oilers schaffte es bei zwei Versuchen nicht, den Blues ihren ersten Gegentreffer in numerischer Unterlegenheit einzuschenken. Sie sind damit eines der beiden einzigen Teams der Liga, die in dieser Spielzeit noch kein Überzahltor kassiert haben.

Die andere Mannschaft sind die New York Islanders, die das New Yorker Stadtderby eigenem Eis mit 3:0 gegen die Rangers gewannen. Dabei zeigte Ilja Sorokin im Tor der Isles mit 41 Paraden eine starke Leistung und hatte damit auch entscheidenden Anteil daran, dass seine Mannschaft einen Startrekord einstellte: In den ersten sieben Saisonspielen mussten die Islanders in 25 Unterzahlsituationen - drei davon im gestrigen Spiel gegen den Lokalrivalen - kein Gegentor hinnehmen. Damit haben sie den Rekord der Minnesota Wild (2008/09) und der Detroit Red Wings (2014/15) egalisiert.

Die Treffer für die Islanders erzielten Kyle Palmieri (29./56.) und Josh Bailey (46.). Letzter absolvierte sein 999. NHL-Spiel - alle in blau und orange - und steht damit kurz vor einem Meilenstein.



Vizemeister Tampa Bay Lightning scheint langsam ins Rollen zu kommen. Mit dem 4:2-Auswärtssieg in Anaheim verbuchte das Team aus Florida den vierten Erfolg im achten Spiel und steht damit bei einer ausgeglichenen Bilanz. Das entscheidende Tor erzielte Brandon Hagel zur 3:2-Führung für die Bolts mit einem platzierten Handgelenkschuss vom linken Bullykreis über die linke Schulter von Ducks-Goalie John Gibson in den letzten Sekunden eines Powerplays (56.). Zwei Sekunden vor dem Ende sorgte Nick Paul mit dem Empty Netter für den Endstand.