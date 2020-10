Lesedauer: ca. 1 Minute

Aufgrund der Ungewissheit, wann und ob die Saison in der DEL startet, haben die Detroit Red Wings die Leihe von Moritz Seider vorzeitig beendet. Der 19-Jährige wird stattdessen nach Schweden zu Rögle BK ausgeliehen.

Moritz Seider, der 2019 an sechster Stelle gedraftet wurde, sollte ursprünglich bis zum Start des Trainingscamps in Detroit für die Adler auflaufen. Doch jetzt wird der 19-Jährige in die schwedische SHL zu Rögle BK ausgeliehen. In der Svenska Hockeyligan läuft die Saison bereits. Nach vier Spieltagen befindet sich Rögle auf dem vierten Tabellenplatz.

Im vergangenen Jahr spielte dort bereits Dominik Bokk. Beim Team aus Ängelholm trifft Seider auf seinen Mannheimer Teamkollegen Ben Smith, der ebenfalls zu den Schweden ausgeliehen wurde.

„Wir hätten Moritz gerne noch einmal im Trikot der Adler spielen sehen. Doch die erneute Verschiebung des Saisonstarts und die fehlende Perspektive haben zu einem Umdenken bei Detroit geführt. Wir bedauern diese Entscheidung sehr, können sie aber absolut nachvollziehen“, sagt Adler-Sportmanager Jan-Axel Alavaara.

Der 19-jährige Verteidiger kam in der abgelaufenen Spielzeit bei Farmteam Grand Rapids Griffins in 49 Partien zum Einsatz und sammelte dabei 22 Scorerpunkte (2 Tore, 20 Vorlagen). Seider geht in seine zweite Saison des dreijährigen Einstiegsvertrags in Detroit.