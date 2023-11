Lesedauer: ca. 2 Minuten

Tim Stützle und Philipp Grubauer verlieren mit ihren Teams.

Im ewig junden Duell der Original Six-Teams aus Detroit und Boston behielten die Männer aus der Motorstadt um Moritz Seider auf eigenem Eis mit 5:4 die Oberhand. Der Deutsche Nationalspieler leistete dabei seine zehnte Beihilfe zum zwischenzeitlichen 3:3-Ausgleich. Die Red Wings beendeten damit die Serie der Bruins, in der sie in allen zehn Spielen zum Saisonbeginn punkteten, und sichern Platz zwei in der Atlantic Division. Seider steht nach zwölf Spielen nun bei elf Punkten (1 Tor, 10 Assists).

Zwei Punkte mehr hat Leon Draisaitl auf dem Konto. Der Kölner konnte aber gegen die Nashville Predators bei der 2:5-Heimniederlage seiner Oilers keine weiteren hinzufügen. Damit kommen die Westkanadier in der Pacific Divsion nicht vom Fleck und stehen mit nur fünf Zählern aus zehn Partien auf dem vorletzten Platz. Es sind auch in der neuen Saison die alten Leiden, die den Oilers das Leben schwer machen: eine nicht immer sattelfeste Defensive, die einfach zu viele Tore kassiert, und die Abhängigkeit von ihrem Top-Duo Draisaitl und McDavid.



Hinter den Oilers stehen nur noch die Prügelknaben der Liga aus San Jose, die den ebenfalls schwächelnden Pittsburgh Pengins als idealer Aufbaugegner dienten: Mit einem 10-2-Auswärtssieg fertigte der fünfmalige Meister die Kalifornier bei der Rückkehr von Pens-Verteidiger Erik Karlsson an seine alte Wirkungsstätte ab. Der Schwede erzielte dabei zwei Punkte, Bryan Rust, Reilly Smith und Jake Guentzel kamen auf jeweils vier Zähler. Pittsburghs Kapitän Sidney Crosby erzielte in seinem 1200. NHL-Spiel einen Assist. Für die San Jose Sharks war es eine historische Pleite: Schlechter in eine NHL-Saison starteten nur noch die New York Rangers vor fast 80 Jahren, zudem kassierten die als erstes Team seit 1966 in zwei aufeinanderfolgenden Spielen jeweils zehn Tore. Nico Sturm blieb in der Partie ohne Punkte für die zahnlosen Haie.

Deutlich gefährlicher präsentierten sich die Buffalo Sabres, für die JJ Peterka beim 6:4-Auswärtssieg in Toronto ein Tor und einen Assist erzielte. Der Münchner steht damit bei acht Punkten (5 Tore, 3 Beihilfen) aus zwölf Spielen. Tim Stützle konnte bei der 4:6-Auswärtsniederlage seiner Senators bei Tampa Bay Lightning einen Assist zum zwischenzeitlichen 2:4-Anschlusstreffer für Kanadas Hauptstädter beisteuern.

Beim 5:2-Heimsieg der Chicago Blackhawks gegen die Florida Panthers erzielte Lukas Reichel mit einem Assist seine erste Torbeteiligung in dieser Spielzeit, Jungstar Connor Bedard traf zum vierten Mal in der laufenden Saison. Philipp Grubauer konnte im Tor der Seattle Kraken die 3:6-Niederlage auf eigenem Eis gegen die Calgary Flames nicht verhindern. Allerdings besiegelten die Gäste aus Kanada den Sieg erst in der Schlussphase durch zwei Treffer ins leere Tor der Kraken.

Die weiteren Ergebnisse der vergangenen Nacht im Überblick:



Washington Capitals - Columbus Blue Jackets 2:1

Philadelphia Flyers - Los Angeles Kings 0:5

New York Islanders - Carolina Hurricanes 3:4 (OT)

Minnesota Wild - New York Rangers 5:4 (SO)

Vancouver Canucks - Dallas Stars 2:0

Vegas Golden Knights - Colorado Avalanche 7:0

St. Louis Blues - Montreal Canadiens 6:3