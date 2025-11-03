Matthew Schaefer schreibt NHL-Geschichte

Red Wings gewinnen bei den Sharks, Utah mit Heimniederlage gegen Tampa Bay

03.11.2025, 10:31 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Beim Shootout-Sieg der Detroit Red Wings erzielte Moritz Seider sein erstes Saisontor.

San Jose Sharks - Detroit Red Wings 2:3 (0:0, 0:1, 2:1, 0:0, 0:1 - SO)

Die Detroit Red Wings bleiben in der Erfolgsspur: Bei den San Jose Sharks gewannen sie das vierte ihrer letzten fünf Spiele. In der Partie gab es auf beiden Seiten Torpremieren zu feiern. Der 19jährige Kanadier Sam Dickinson, in Diensten der Sharks, erzielte sein erstes NHL-Tor zum 2:2-Ausgleich für die Kalifornier rund drei Minuten vor dem Ende. Nationalverteidiger Moritz Seider erzielte sein erstes Saisontor.

Nachdem Alex DeBrincat zur Mitte des Schlussdrittels erst knapp an Sharks-Goalie Alex Nedeljkovic, der zwei Spielzeiten auch das Trikot das Red Wings trug, gescheitert war und sein zweiter Versuch abgeblockt wurde, nahm Seider einen Pass von Simon Edvinsson in zentraler Postion auf und setzte seinen Handgelenkschuss über die Stockhand von Nedeljkovic genau unter die Latte zur 2:1-Führung für die Gäste aus Michigan.

Der Schusswettbewerb musste schließlich entscheiden. Hier traf Red Wings-Routiner James van Riemsdyk als einziger von acht Schützen und sicherte seiner Mannschaft den Zusatzpunkt. Durch den Sieg bleiben die Red Wings auf Tuchfühlung mit den Montreal Canadiens (beide 18 Punkte), die ein Spiel weniger absolviert haben als die Red Wings und deswegen alleine an der Spitze der Atlantic Division stehen.

Bei der 2:4-Heimniederlage der Utah Mammoth gegen Tampa Bay Lightning blieb JJ Peterka ohne Punkte und ging bei drei Torschüssen mit einem Wert von -2 aus der Partie. Top Draft Matthew Schaefer hat einmal mehr Geschichte geschrieben: Er traf doppelt für die New York Islanders, die auf eigenem Eis knapp mit 3:2 gegen die Columbus Blue Jackets gewannen. Schaefer wurde damit der jüngste Verteidiger der NHL-Geschichte, der mehr als ein Tor in einem Spiel erzielte. Er löste die Liga-Ikone Bobby Orr ab.

Für das Schlusslicht der Liga aus Calgary erzielte Jonathan Huberdeau zwei Tore und sicherte damit seiner Mannschaft beim 2:1-Erfolg gegen die Philadelphia Flyers den dritten Saisonsieg. Die Jungstars Cutter Gauthier und Bennett Sennecke punkteten jeweils doppelt für die Anaheim Ducks, die mit 4:1 gegen die New Jersey Devils gewannen.