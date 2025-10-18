Tor Nummer 898 von Alexander Ovechkin

Red Wings feiern vierten Sieg in Folge, Utah gewinnt gegen San Jose

18.10.2025, 07:44 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Utahs Clayton Keller und Nick Schmaltz sowie Washingtons Dylans Strome punkten vierfach.

Detroit Red Wings - Tampa Bay Lightning 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0 - OT)

Kapitän Dylan Larkin war der Mann des Abends für die Red Wings: Im ersten Drittel bereitete er die Führung durch den jungen Schweden Axel Sandin-Pellikka vor, der im fünften Spiel sein erstes NHL-Tor erzielte. In der Verlängerung erzielte Larkin per Alleingang den Siegtreffer für das Team von Moritz Seider.

Neben Larkin glänzte Torwart John Gibson, der 31 Torschüsse der Gäste aus Florida abwehrte (96,9 Prozent). Seider selbst war wieder der Marathonmann mit mehr als 27 Minuten Eiszeit. Er blieb ohne Punkte, gab aber drei Torschüsse ab, blockte vier Schüsse der "Bolts" und setzte drei Hits.

Für die Red Wings war es der vierte Sieg in Folge - damit liegen sie derzeit auf Platz 1 der Atlantic Division.

Utah Mammoth - San Jose Sharks 6:3 (2:0, 1:3, 3:1)

Einen ungefährdeten Sieg gegen die San Jose Sharks feierten JJ Peterka und die Utah Mammoth. Dabei erzielte Nick Schmaltz einen Hattrick und gab eine Torvorlage. Bei Clayton Keller war genau umgekehrt: Er erzielte einen Treffer und bereitete drei weitere vor. JJ Peterka gab in etwas mehr als 17 Minuten Eiszeit vier Torschüsse ab, blieb aber ohne Punkte.

Beim 5:1-Sieg der Washington Capitals gegen die ohne den am Rücken operierten Nico Sturm angetretenen Minnesota Wild markierte Alex Ovechkin sein 898. Karriere-Tor, zudem lieferte Dylan Strome ein Vier-Punkte-Spiel. Lukas Reichel blieb bei der 2:3-Niederlage seiner Chicago Blackhawks gegen die Vancouver Canucks ohne Scorerpunkt, sein Team konnte sich aber zumindest über einen Zähler freuen. Brock Boeser verwandelte den entscheidenden Versuch im Schusswettbewerb für die Westkanadier.