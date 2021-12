Lesedauer: ca. 2 Minuten

Auston Matthews erzielt Hattrick in überzeugendem Sieg der Toronto Maple Leafs gegen Colorado Avalanche.

Drei Deutsche trafen im Spiel der Detroit Red Wings gegen Seattle Kraken aufeinander, die erstmals in ihrer noch jungen Geschichte ins Penaltyschießen gehen mussten. Dabei hatte das Original Six-Team gegen den Neuling aus dem Staat Washington die Nase vorn: Als siebter Schütze versenkte Adam Erne den entscheidenden Versuch. Großen Anteil am vierten Sieg in Folge der Red Wings hatten ihre beiden deutschen Spieler. Thomas Greiss parierte 21 Schüsse, Moritz Seider leistete zwei Assists zum zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich durch Namestnikov (39.) und den Führungstreffer durch Lucas Raymond (47.).



Ryan Donato glich spät im Spiel nochmals aus. So brachte erst der Shootout die Entscheidung zugunsten der Red Wings, die ohne Jungstar Tyler Bertuzzi antreten mussten, der aufgrund des COVID-Protokolls der NHL pausieren musste. Philipp Grubauer im Tor der Kraken parierte 23 Schüsse und leistete damit einen wichtigen Beitrag zum Punktgewinn seines Teams.



Vier Punkte von Connor McDavid und ein Tor wider Willen



Mit Leon Draisaitl konnte ein weiterer deutscher Spieler jubeln: Seine Edmonton Oilers gewannen deutlich mit 5:2 gegen die Pittsburgh Penguins. Das kanadische Superstar-Duell zwischen Connor McDavid und Sidney Crosby ging klar an den Oilers-Capitano: McDavid erzielte vier Punkte. Sein vierter Zähler war das Emtpy Net-Goal gut zwei Minuten vor dem Ende - mit etwas schlechtem Gewissen: Er habe unbedingt seinen Teamkollegen Zach Hyman anspielen wollen, um ihm doch noch seinen Hattrick zu ermöglichen. Zweimal hatte Hyman bereits im Spiel getroffen, sein dritter Treffer wurde wegen einer Coach's Challenge durch Pens-Trainer Mike Sullivan aberkannt. Da der Passweg zu Hyman blockiert war, musste McDavid dann aber doch selbst den Pucküber die Linie zum 5:2-Endstand drücken. Leon Draisaitl erzielte einen Assist zum zwischenzeitlichen 4:2 durch Evan Bouchard, Sidney Crosby auf Seiten der Penguins erreichte lediglich einen Assists zum ersten Tor der Penguins durch Jake Guentzel.



Ebenfalls ohne Zähler blieb Tim Stützle bei der 2:6-Heimniederlage seiner Ottawa Senators gegen die Vancouver Canucks. Es war die sechste Pleite in Folge für die Senatoren aus Kanadas Haupstadt. Quinn Hughes erzielte für die Gäste aus British Columbia vier Assists. Es war das erste Vier-Punkte-Spiel seiner Karriere und das erste eines Canucks-Verteidigers seit Alexander Edler vor mehr als zwölf Jahren.

Auston Matthews gelingt Hattrick für Toronto, Avs-Stürmer Nazem Kadri trifft doppelt gegen sein Ex-Team



Mit 8:3 fertigten die Toronto Maple Leafs Colorado Avalanche ab. Dabei erzielte Superstart Auston Matthews den vierten Hattrick seiner Karriere. Gute Nachrichten für Colorado: Nazem Kadri, der bis zu seinem Trade in der Saison 2019/2020 mehr als 500 Spiele für die Maple Leafs bestritten hatte, bleibt weiterhin heiß: Der Top 3-Spieler des vergangenen Monats erzielte zwei Tore, Nathan MacKinnon gelangen bei seinem Comeback nach Verletzungspause zwei Assists.

Die weiteren Ergebnisse der vergangenen Nacht im Überblick:



New York Rangers - Philadelphia Flyers 4:1

Anaheim Ducks - Vegas Golden Knights 6:5