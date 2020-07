Lesedauer: ca. 2 Minuten

Am vergangenen Sonntag haben alle Teams, welche an der Playoff-Qualifikation teilnehmen und bereits für die Endrunde qualifiziert sind, in die Sicherheitszone an den beiden Spielorten Toronto und Edmonton eingecheckt.

Seit Sonntag sind alle 24 teilnehmenden Teams mit jeweils 52 Personen (davon 31 Spieler) an den beiden kanadischen Spielorten zusammen gekommen, um so in Phase 4 des „Return to Play“-Plans überzugehen. Dies bedeutet den Re-Start der am 12. März wegen der Corona-Pandemie unterbrochenen Saison. Jedes Team bestreitet zwischen dem heutigen Dienstag und Donnerstag ein Freundschaftsspiel, bevor ab Samstag die Playoff-Qualifikation (Platz 5-12) und die Platzierungsrunde (Platz 1-4) der Eastern Conference in Toronto und der Western Conference in Edmonton absolviert werden. In Edmonton werden auch die Conference Finals und das Stanley Cup Finale stattfinden. An beiden Standorten gelten wegen der Corona-Pandemie strenge Vorschriften. 222 Hygienebeauftragte und Securityleute (97 in Toronto, 125 in Edmonton) sind dafür zuständig, dass keiner der Spieler und Funktionäre den Hygienebereich verlässt und mit der Welt außerhalb der Blase in Kontakt kommt. Um das Risiko der Verbreitung von Covid-19 zu minimieren, müssen die Teams in den ersten fünf Tagen unter sich bleiben und den Kontakt zu anderen Teams meiden. Seitdem die Liga die Trainingscamps in Phase 3 eröffnet hatte, wurden aus über 800 Spielern nur zwei positiv auf Corona getestet und in Quarantäne geschickt. In der vergangenen Woche gab es keinen Spieler, der positiv getestet wurde. In der Blase werden die Teilnehmer täglich auf Covid-19 getestet, wofür innerhalb von 24 Stunden die Ergebnisse vorliegen sollen. Je nachdem wie erfolgreich das Team abschneidet, kann der Aufenthalt in der Blase für die Spieler bis zu zweieinhalb Monate andauern. Das Stanley Cup Finale wird vom 22. September bis maximal 04. Oktober ausgetragen. In Toronto sind die zwölf Teams der Eastern Conference in zwei Hotels während die zwölf Clubs der Western Conference in Edmonton in drei Hotels untergebracht sind. Alle Unterkünfte befinden sich in unmittelbarer Nähe zu den Stadien. Damit die Mannschaften sich wohl fühlen wurde einiges getan. Neben mehreren Restaurants gibt es auch einen Lieferservice um eine größtmögliche Auswahl an Essen zu ermöglichen. Abgesehen von Konferenzräumen für Teambesprechungen und Fitnessstudios gibt es auch diverse Kinos und Freizeitmöglichkeiten. Jedes Team hat eine Spielerlounge, welche mit Fernseher, Kühlschrank, Mikrowelle, Spielekonsole, einem Tisch zum Kartenspielen, Tischtennisplatte und Golfsimulator ausgestattet ist. Die Bereiche der Teams wurden mit individuellen Dekorationen wie den Teamfarben und -logos versehen. Jedes Team hat die gleichen Voraussetzungen, um mit den Gegebenheiten vor Ort klarzukommen. Die Distanz und Abschottung zu den Familien und dem gewohnten Umfeld gilt für die meisten Spieler als große Herausforderung. Ein Team wird, sofern alles planmäßig läuft, am Ende jedoch nicht mehr nach den Umständen fragen und sich nur über den Gewinn des Stanley Cups freuen.