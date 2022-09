Lesedauer: ca. 1 Minute

P.K. Subban beendet nach 13 Jahren seine NHL-Karriere und Keith Yandle stand 16 Spielzeiten in der besten Eishockeyliga der Welt auf dem Eis.

P.K. Subban galt bis zuletzt als der noch interessanteste Verteidiger auf dem Free-Agent-Markt. Doch nun hat der 33-jährige Kanadier seine Karriere beendet und den Interessenten einen Korb gegeben. In den 13 Jahren trug Subban das Trikot der Montreal Canadiens, Nashville Predators und bis zuletzt der New Jersey Devils. In 834 Partien verbuchte er 467 Punkte (115 Tore, 352 Vorlagen). In 96 Playoff-Einsätzen kommen nochmals 62 Zähler (18 Tore, 44 Assists) hinzu. In der Saison 2012-13 erhielt er die Norris Trophy für den besten Verteidiger verliehen. Bei den Olympischen Spielen 2014 gewann der Rechtsschütze mit Kanada die Goldmedaille. Im Jahre 2017 zog er mit den Nashville Predators in das Stanley Cup-Finale ein, scheiterte allerdings dort in sechs Spielen an den Pittsburgh Penguins. In der abgelaufenen Spielzeit stand Subban in 77 Partien für die New Jersey Devils auf dem Eis und markierte 22 Scorerpunkte (5 Tore, 17 Vorlagen).

Auch Verteidiger Keith Yandle hat am Dienstag nach 16 Jahren seinen Rücktritt aus der NHL verkündet. Der 36 Jahre alte US-Amerikaner hält mit 989 Partien ohne ein verpasstes Spiel den NHL-Rekord als „Ironman“ der NHL. Er sammelte 619 Punkte (103 Tore, 516 Vorlagen) in 1.109 Hauptrunden-Spielen, in denen er das Trikot der Arizona Coyotes, New York Rangers, Florida Panthers und Philadelphia Flyers überstreifte. In 58 Playoff-Partien konnte er zudem 36 Punkte (sechs Tore, 30 Assists) beisteuern. Yandle nahm an drei NHL All-Star Games (2011, 2012 und 2019) teil. In der letzen Saison markierte der Abwehrspieler für die Philadelphia Flyers in 77 Spielen 19 Punkte (ein Tor, 18 Vorlagen).