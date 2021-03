Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Spielervereinigung NHLPA hat Philipp Grubauer für seine hervorragenden Leistungen mit nur einem Gegentor aus drei Spielen ausgezeichnet.

Der Rosenheimer im Tor der Colorado Avalanche spielt bislang die vielleicht beste Saison seiner NHL-Karriere. Mit fünf Shutouts führt er ligaweit die Statistik an, nur zwei Schlussmänner der Avs-Historie blieben öfter in einer Saison ohne Gegentor. Die Werte aus der vergangenen Woche lesen sich mehr als beeindruckend: Drei Spiele, drei Siege, nur ein Gegentor kassiert bei einer Fanquote von mehr als 98 Prozent.

Grubauer entschärfte 65 von 66 Schüssen auf sein Tor und leistete seinen Beitrag, dass die Avs weiter in Schlagdistanz zu den Vegas Golden Knights bleiben. Die Ritter aus der Spielerstadt Las Vegas liegen in der West Division auf Platz eins, knapp vor Grubauers Team.

Am aktuellen Doppelspieltag gegen die Arizona Coyotes knüpfte er zunächst seine herausragenden Leistungen an. Beim 5:1-Auswärtssieg in Glendale wurde „Gru“ in seinem 200. NHL-Spiel wieder nur einmal bezwungen. Gut vier Minuten vor dem Ende war dies aber zu spät aus der Coyotes: Mit einigen guten Paraden hatte Grubauer dafür gesorgt, dass die Drei-Tore-Führung seiner Mannschaft Bestand hatte. Nach dem Ehrentreffer der Wüstenhunde sorgten ein Empty Net-Goal von Joonas Donskoi und ein weiterer Treffer des Finnen elf Sekunden vor dem Ende für die Entscheidung und damit den siebten Sieg in Folge für Philipp Grubauer.

Bei der Shootout-Niederlage in der vergangenen Nacht an gleicher Stelle pausierte der Oberbayer und machte Platz für den gerade erst aus Buffalo verpflichteten Schweden Jonas Johansson, der seine Sache mit 28 Paraden ordentlich machte.