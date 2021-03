Lesedauer: ca. 2 Minuten

Colorado Avalanche gewinnt klar gegen Minnesota, die Oilers siegen Dank Connor McDavid knapp gegen die Jets.

Während Philipp Grubauer mit 19 abgewehrten Schüssen beim 5:1-Sieg seiner Mannschaft gegen Minnesota einen geruhsamen Abend verbrachte, hatte sein Gegenüber Cam Talbot alle Hände voll zu tun. Satte 55 Schüsse gaben die Avs auf das Tor der Wild ab. Zuletzt hatte der zweimalige Cup-Gewinner vor 25 Jahren ein ähnliches Offensiv-Feuerwerk gezündet (57 Schüsse gegen die Sharks). Neben dem deutschen Keeper war Stürmer Mikko Rantanen Mann des Abends mit vier Punkten.



Thomas Greiss übernahm beim 3:2-Heimsieg der Red Wings den Posten im Tor gegen die Dallas Stars von Jonathan Bernier, der sich im Verlauf des Spiel nach einer Kollision mit einem Stürmer der Stars verletzt hatte. Grund zum Feiern hatte Robby Fabbri: Der Stürmer der Red Wings, der vor zwei Jahren aus St. Louis in die Autostadt gewechselt war, erzielte den zweiten Hattrick seiner Karriere und schoss sein Team damit im Alleingang zum Sieg.

Leon Draisaitl spielte beim 2:1-Sieg seiner Oilers gegen die Winnipeg Jet eher unaufällig, dafür glänzten Connor McDavid mit zwei Toren und Verteidiger Tyson Barrie mit zwei Assists. Der Sohn des ehemaligen Frankfurt Lions-Stürmers Len Barrie erzielte seinen 30. Punkt in dieser Spielzeit nach nur 33 Spielen. Zuletzt war dies einem Defender im Trikot der Oilers dem großen Paul Coffey vor 35 Jahren gelungen.

Keinen Hattrick, aber drei Tore in einem Drittel erzielten die New York Islanders bei ihrer Niederlage gegen die Philadelphia Flyers. Oscar Lindblom, Claude Giroux hatten die Flyers im zweiten Drittel in Führung geschossen, ehe Michael Dal Colle, Sebastian Aho und Oliver Wahlström für die Isles ausglichen. Oscar Lindblom erzielte zweieinhalb Minuten vor dem Ende den Siegtreffer für die Flyers.

Den zehnten Sieg in Folge - zweitlängste Siegesserie in der Bolts-Historie - erreichte Tampas Goalie Andrej Vasilevskiy. Ross Colton erzielte nach gut 45 Minuten die 3:2-Führung für den amtierenden Meister gegen die Chcago Blackhawks. Victor Hedman machte 16 Sekunden vor dem Ende mit dem Empty-Net-Goal alles klar.

Keine kurzfristigen Impulse brachte die Entlassung des Sabres-Coaches Ralph Krueger. Unter der neuen Führung von Don Granato verloren die stumpfen Säbel gegen die Boston Bruins das dreizehnte Spiel in Serie. Bruins-Stürmer David Krejci erzielte als achter Spieler der Franchise-Historie seinen 700. Punkt für das Original Six-Team aus Massachuestts.



Die weiteren Spiele der vergangenen Nacht im Überblick:



Florida Panthers - Nashville Predators 1:2

Anaheim Ducks - Arizona Coyotes 2:3 (OT)

Carolina Hurricanes - Columbus Blue Jackets 2:3 (OT)

New Jersey Devils .. Pittsburgh Penguins 3:2