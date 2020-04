Lesedauer: ca. 1 Minute

Nach den Nordamerika-Legionären Korbinian Holzer und Moritz Seider dürfen wir nun als nächsten Livestream-Gast Philipp Grubauer begrüßen. In unserer sechsten Livesendung wird uns der Torhüter Rede und Antwort stehen.

Mit dem Starting-Goalie der Colorado Avalanche dürfen wir den nächsten NHL-Spieler präsentieren. Im Instagram-Live sprechen wir mit dem 28 Jährigen über seinen letzten Trade von den Washington Capitals nach Denver. Zudem werden wir mit dem gebürtigen Bayer über seinen Weg zum Stammtorwart sprechen. Auch über der Gewinn des Stanley-Cups 2018, die aktuelle Situation und seine weiteren Ziele werden wir mit Grubauer thematisieren. Los geht es am Freitag, den 24.04.2020 um 19:00 Uhr auf unserem Hockeyweb-Instagram Account.

Alle unsere letzten Instagram-Live-Interviews könnt ihr euch auf Youtube anschauen. Am vergangenen Freitag hatten wir ebenfalls den deutschen NHL-Legionär Korbinian Holzer virtuell zu Gast. Der Abwehrspieler der Nashville Predators hat uns unter anderem Fragen zu seiner bisherigen Karriere, seinen Förderern und seinen liebsten NHL-Stadien beantwortet. Falls ihr das Instagram-Live-Interview also noch nicht gesehen habt, schaut es euch an!