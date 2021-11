Lesedauer: ca. 1 Minute

Derweil erreichen die Calgary Flames und die Chicago Blackhawks bemerkenswerte Shutouts.

Sechs Spiele in Folge hatte Neuling Seattle zuletzt verloren. Beim 5:2-Heimsieg gegen den Meister von 2018, der damals einen gewissen Philipp Grubauer in seinen Reihen hatte, setzte eben jener Grubauer ein Ausrufezeichen: Er parierte 37 von 39 Schüssen der Washington Capitals - davon alleine 22 im Schlussdrittel - und trug damit wesentlich zur Kehrtwende der Kraken aus dem Staat Washington bei. Für das andere Glanzlicht sorgte Jaden Schwartz, der ein Tor erzielte und gleich drei weitere vorbereitete.

Nico Sturm blieb für Minnesota Wild bei Meister Tampa Bay zwar ohne eigenen Scorerpunkt, konnte sich aber dennoch über einen Zähler freuen. Mit einem fulminanten Schlussspurt und zwei Treffern von Kevin Fiala und Joel Eriksson Ek glichen sie noch zum 4:4 aus und mussten sich erst im Penalty-Schießen geschlagen geben.

Ebenfalls knapp war die Partie der Chicago Blackhawks gegen die Vancouver Canucks. Das Tor des Tages schoss Brandon Hagel für die Hawks, als er einen Schuss unhaltbar abfälschte. Marc-Andre Fleury parierte alle 40 Torschüsse der Westkanadier und erreichte damit seinen ersten Shutout für sein neues Team. Es war Nummer 67 in seiner Karriere, womit er auf Rang 14 in der Ewigen Bestenliste dieser Disziplin aufrückte.

Den siebten Shutout der Saison erreichten die Calgary Flames mit einem glatten 4:0-Sieg gegen die Boston Bruins. Für Dan Vladar, die 2015 von den Bruins gedraftete Nummer Zwei im Tor der Flames, war es bereits das zweite Zu-Null-Spiel der Saison. Seinem Kollegen Jacob Markström gelang dies bereits fünf Mal in dieser Saison - Liga-Bestwert.

Wie vernagelt scheint das Tor der Gegner für die New York Islanders zu sein, wenn sie in ihrer neuen Heimstätte spielen: Joseph Woll im Tor der Gäste aus Toronto erreichte in seinem zweiten Einsatz für die Kanadier seinen ersten Shutout, während die Isles auch das zweite Partei vor heimischer Kulisse verloren. Mitch Marner erzielte beim 3:0-Auswärtssieg der Leafs seine Saisontore fünf und sechs.

Einen echten "Last Second-Knockout" erlitten die Buffalo Sabres im New Yorker Staatsderby gegen die New York Rangers. Nur 0,7 Sekunden fehlten ihnen zu einem Punktgewinn, als Ryan Lindgren beim Stand von 4:4 den Siegtreffer für die "Blueshirts" erzielte.

Mit einem 2:1-Sieg nach Verlängerung gegen die Los Angeles Kings verbuchten die Arizona Coyotes ihren vierten Erfolg in Serie. Es war der erste Karrieresieg für Coyotes-Goalie Karel Vejmelka.