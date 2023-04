Lesedauer: ca. 1 Minute

Beim 5:1-Heimsieg der Dallas Stars erreicht deren Stürmer Jason Robertson die Marke von 100 Punkten - die St. Louis Blues verpassen durch die Niederlage endgültig die Endrunde.

Der erste Platz in der Pacific Division könnte in diesem Jahr noch wichtiger für den Verlauf dieser Play Offs als in anderen Jahren. Denn während der Siger der westlichsten Division voraussichtlich auf das zweite Wild Card-Team der Western Conference trifft, müssen sich der Zweit- und Drittplatzierte im direkten Duell messen.



Das wären nach aktuellem Stand die Los Angeles Kings und die Edmonton Oilers. Beide liegen mit 100 (LA) bzw. 99 (Edmonton) Punkten fast gleichauf in der Tabelle - insofern wäre das wahrscheinlich eine extrem enge Serie mit ungewissem Ausgang für zwei der drei stärksten Mannschaften aus dem Westen. und jedes Spiel, jedes Tor kann richtungsweisend für die Play Offs 2023 sein.

Deren acht haben die Seattle Kraken im Duell gegen die Arizona Coyotes geschossen und damit den ersten Wild Card-Platz gesichert. Für einen der drei Top-Ränge benötigen sie bei sieben Punkten Rückstand auf die OIlers und noch fünf zu absolvierenden Partien allerdings ein mittelgroßes Wunder. Beim 8:1-Heimsieg ließen die Kraken den Wüstenfüchsen keine Chance. Mit einer Parade leitete Grubauer den Treffer zum 4:1-Zwischenstand ein und erhielt seinen ersten Assist in dieser Spielzeit gutgeschrieben.



Zudem zeigte er mit 20 gehaltenen von 21 Torschüssen der Gäste eine starke Leistung (95,2 Prozent Fangquote)



Mit einem 5:1-Heimsieg zogen die Dallas Stars endgültig in die Play Offs ein besiegelten den verlängerten Sommerurlaub ihres gestrigen Gegners, den St. Louis Blues. Dabei erzielte ihr Top-Stürmer Jason Robertson ein Tor und gab drei Vorlagen. Damit erreichte der gebürtige Kalifornier erstmals in seiner Karriere die Marke von 100 Punkten in einer Saison.

Zwei ganz wichtige Punkte fuhren die Vegas Golden Knights ein: Sie gewannen mit 4:3 nach Schusswettbewerb gegen die Minnesota Wild. Erst 35 Sekunden vor dem Ende glichen sie mit dem Extra-Angreifer zum 3:3 aus. In der fälligen Verlängerung fiel kein Tor, so dass der Shootout entscheiden musste. Darin hatten die Ritter aus dem Wüstenstaat Nevada durch den Treffer von Reilly Smith in der fünften Runde das bessere Ende für sich und untermauerten damit ihre Führungsposition in der Pacific Division.

Einen Vorgeschmack auf die Endrunde können sich die Oilers in der kommenden Nacht im direkten Duell mit den Los Angeles Kings verschaffen. Die Golden Knights spielen Back-to-Back und müssen bei den Nashville Predators antreten.