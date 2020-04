Lesedauer: ca. 1 Minute

Mit Philipp Grubauer durften wir den nächsten NHL-Spieler bei uns zum Instagram-Live-Interview begrüßen. Dort verriet uns der Torhüter, wie er sich im Moment fit hält und wie wichtig in dieser Zeit das Trainieren der Hand-Augen-Koordination ist.

Seit 2008 ist Grubauer in Nordamerika aktiv, mittlerweile für die Colorado Avalanche. In der sechsten Episode unseres Instagram-Livestreams erzählte uns der Goalie der Colorado Avalanche, dass er sich momentan mit Fahrradfahren und Tennisbällen fit hält. Auf die Frage, ob er denkt, dass es eine spielerische Überraschung bei Wiederaufnahme des Spielbetriebs gibt, sagte der gebürtige Bayer, die Chancen seien für alle gleich und es gäbe keinen eklatanten Vorteil für eine Franchise. Dennoch merkte er an, dass es nun umso wichtiger sei, dass jeder seine beste Leistung abliefert.

2018 schaffte er mit den Washington Capitals den Gewinn des Stanley-Cups. Im Interview ruft er genau diesen Erfolg auch als Ziel für Colorado aus. Viele Eishockey-Fans interessierte, ob Grubauer nochmal Spiele in Deutschland absolvieren wird. Hierauf sagt er, dass er natürlich so lange wie möglich in der NHL tätig sein möchte, aber sollte dies nicht mehr möglich sein, würde er auch „für eine Leberkäsesemmel für Rosenheim auflaufen“. „Das wäre schon extrem geil“, fügte er noch dazu. In diesem Zusammenhang verriet er des weiteren, wie sehr er das Skifahren in den Bergen vermisst und dass dies das erste ist, was er machen möchte, wenn seine Karriere mal zu Ende geht. Zudem sagte Grubauer, dass er in Amerika am meisten den bayrischen Leberkäse vermisst, aber zumindest das bayrische Bier ist mittlerweile in Amerika erhältlich. Für die Draft-Talente aus der DEL hat Grubauer als Tipp, immer den Spaß beizubehalten sowie immer fokussiert zu bleiben. Das gesamte Interview mit dem Rosenheimer NHL-Torwart ist auf unserem Hockeyweb-Youtube-Account im Re-Live zu finden.