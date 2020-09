Lesedauer: ca. 2 Minuten

Ultimativer Showdown oder Serienende: 95 Minuten dauerte es bis zur Entscheidung in Toronto, in Edmonton setzten die Canucks ein Ausrufezeichen.

Philadelphia Flyers – New York Islanders 5:4 (2OT)

Serienstand: 3:3

Ivan Provorov, Carter Hart und Oskar Lindblom heißen die Helden der Flyers-Fans. Der russische Verteidiger, der mehr als 38 Minuten Eiszeit erhielt, sorgte mit seinem Handgelenkschuss durch den Verkehr vor Islanders-Goalie Varlamov für den Siegtreffer nach 15 Minuten in der zweiten Verlängerung. Flyers-Torwart Carter Hart hielt sein Team mit 49 Paraden im Spiel und gab ihm so erst die Möglichkeit, das alles entscheidende siebte Spiel zu erzwingen. Und Stürmer Oskar Lindblom gab nach überstandener Krebserkrankung sein Comeback, nachdem er zuletzt zwar beim Warm-Up auf dem Eis stand, im Spiel aber nicht eingesetzt wurde.

Damit stehen die Flyers nun zu 51 Prozent im Conference Final: Teams, die einen 1:3-Serienrückstand ausgleichen konnten, haben 29 von 57 siebten Spielen gewonnen. Kurios dabei: Die Flyers haben alle Siege gegen die Islanders in der Verlängerung eingefahren: „Wir haben zwei andere Spiele in der Verlängerung gewonnen, deswegen war die Message in der Kabine klar: Nichts ändern, einfach weiter unser Spiel spielen!“, sagte Carter Hart nach dem Spiel. „Wir mussten einfach nur Scheiben zum Tor bringen und hart hinterhergehen, so schießt man Tore, mit harter Arbeit.“

Mit 3:2 und 4:3 hatten die Islanders geführt, aber Michael Raffl und Scott Laughton glichen jeweils aus für die Nummer Eins der Eastern Conference. Spiel 7 findet in der Nacht von Samstag auf Sonntag statt.

Tore:

1:0 Kevin Hayes (Konecny | Hagg) 10:16



2:0 James van Riemsdyk (Voracek | Sanheim) 11:52



2:1 Derrick Brassard (Toews | Nelson) 16:33



2:2 Matt Martin (Clutterbuck) 21:24



2:3 Anders Lee (Barzal | Eberle) 23:06 (PPG)



3:3 Michael Raffl (Aube-Kubel | Provorov) 33:21



3:4 Matt Barzal (Brassard) 39:30



4:4 Scott Laughton (Giroux) 49:53



5:4 Ivan Provorov (Hayes) 95:03

Vegas Golden Knights – Vancouver Canucks 0:4

Serienstand: 3:3

Wesentlich klarer machten es die Vancouver Canucks – Dank ihres überragenden Rookie Thatcher Demko im Tor, der alle 48 Schüsse der Golden Knights auf sein Tor parierte und damit seinen ersten Shutout in der NHL erreichte. Er ist auch der erste Neuling im Tor in der gesamten Historie der Canucks, der in einem Endrundenspiel ohne Gegentor bleibt. Bereits in Spiel 5, als er seinen ersten Start als Torwart in den Play-offs feiern konnte, gelangen ihm mehr als 40 Saves.

Die Vegas Golden Knights, die im Schlussabschnitt 22 Torschüsse – zum Vergleich: die Canucks kamen im gesamten Spiel nur auf einen Versuch mehr – abgaben, setzten bereits früh alles auf eine Karte und nahmen ihren Torwart Robin Lehner zugunsten des Extra-Angreifers vom Eis, aber auch dies brachte nichts. Bo Horvat traf gut viereinhalb Minuten vor dem Ende ins leere Tor.



Damit haben nun auch die Vanouver Canucks einen 1:3-Serienrückstand und erwarten nun Spiel 7, das bereits in der kommenden Nacht stattfindet.



Tore:

0:1 Jake Virtanen (Motte) 2:50



0:2 J.T. Miller (Hughes) 41:03



0:3 Quinn Hughes (Miller | Tanev) 48:16



0:4 Bo Horvat (Pearson | Sutter) 55:22 (ENG)