Lesedauer: ca. 1 Minute

Mit starken Leistungen im Trikot des EHC Red Bull München, auf internationaler Bühne bei der U20-WM in Kanada und zuletzt für die Nationalmannschaft in Lettland überzeugt John-Jason Peterka die Verantwortlichen der Buffalo Sabres.

Mit John-Jason Peterka unterzeichnet der nächste deutsche Nationalspieler nach der erfolgreichen Weltmeisterschaft in Riga einen dreijährigen Einstiegsvertrag in der NHL. Zuvor wechselte bereits Lukas Reichel von den Eisbären Berlin zu den Chicago Blackhawks. Die Buffalo Sabres, welche Peterka im Draft 2020 in der zweiten Runde an 34. Stelle auswählten, verkündeten die Verpflichtung des 19-jährigen Sturmtalents am heutigen Freitag. In der abgelaufenen DEL-Saison stand Peterka in 30 Vorrundenspielen für den EHC Red Bull München auf dem Eis und sammelte dabei 20 Scorerpunkte (9 Tore, 11 Assists). Sein DEL-Debüt für München feierte der Stürmer mit 17 Jahren in der Saison 2019-20. Während der U20-Weltmeisterschaft, die während des Jahreswechsels in Edmonton stattfand, überzeugte der gebürtige Münchner mit zehn Scorerpunkten (4 Tore, 6 Vorlagen) in fünf Partien, womit er auf dem dritten Platz in der Scorerwertung des Turniers landete. Bei der A-Weltmeisterschaft im lettischen Riga erzielte der Linksschütze das wichtige 1:0 beim 2:1-Sieg gegen Gastgeber Lettland, womit sich Deutschland für die Endrunde qualifizierte. Am Ende verfehlte die Nationalmannschaft nur knapp eine Medaille und landete auf einem sehr starken vierten Platz. Ob Peterka direkt den Sprung in den NHL-Kader der Buffalo Sabres schafft oder sich zunächst in der AHL im Farmteam der Sabres bei den Rochester Americans beweisen muss, wird sich in den Trainingscamps für die neue Saison zeigen.