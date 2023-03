Lesedauer: ca. 2 Minuten

Die Buffalo Sabres feierten einen 4:3-Sieg bei den favorisierten Toronto Maple Leafs und bleiben im Rennen um die Playoffs. Die Seattle Kraken unterliegen im Spitzenduell der Western Conference gegen die Dallas Stars und Titelverteidiger Colorado überrollt Montreal.

Einen enorm wichtigen 4:3-Erfolg feierten die Buffalo Sabres bei ihrem Auswärtsauftritt bei den favorisierten Toronto Maple Leafs. Dabei trotzten die Sabres einem 0:2-Rückstand durch Auston Matthews und Calle Jarnkrok und verkürzten noch im zweiten Drittel durch Youngster Jack Quinn (21), der nach Zuspiel des deutschen Nationalspielers JJ Peterka seinen eigenen Abpraller sehenswert aus der Luft im Tor unterbrachte. Im Schlussabschnitt glich zunächst Alex Tuch zum 2:2 aus, bevor Dylan Cozens die erstmalige Führung nach erneuter Vorlage von Peterka zum 3:2 markierte. Die Vorentscheidung fiel dann durch den zweiten Treffer des Abends von Alex Tuch, der in Überzahl auf 4:2 stellte. Für mehr als den Anschlusstreffer durch William Nylander (59.) reichte es für Toronto nicht mehr. Peterka stand knapp 13 Minute auf dem Eis und hatte neben seinen beiden Vorlagen eine starke Plus-Minus-Wertung von +2. Der 21-jährige Münchner steht aktuell bereits bei 25 Scorerpunkten (acht Tore, 17 Vorlagen) nach 62 Partien. Buffalo liegt mit nun 71 Punkten fünf Zähler hinter einem Wildcard-Platz, den die New York Islanders (76) belegen.

Die Seattle Kraken unterlagen dem Tabellenführer der Central Division den Dallas Stars mit 2:5. Es war die zweite Niederlagen hintereinander gegen die Texaner, die hingegen den dritten Sieg in Folge feierten. Bereits am Samstag unterlag Seattle gegen Dallas mit 3:4 nach Verlängerung. Diesmal stand allerdings Nationaltorhüter Philipp Grubauer nicht im Kasten und musste seinem Teamkollegen Martin Jones (27 Paraden) den Vortritt lassen. Bei den Stars avancierten Jamie Benn (ein Tor, zwei Vorlagen) und Verteidiger Miro Heiskanen (drei Vorlagen) zu den Matchwinnern. Daneben punkteten aber auch Joe Pavelski, Jason Robertson, Wyatt Johnston und Evgeni Dadonov (alle ein Tor, eine Vorlage) doppelt. Während Dallas (87 Punkte) seinen Vorsprung in der Central Division auf Verfolger Minnesota Wild (84) ausbauen konnte, verpasste es Seattle als Drittplatzierter der Pacific Division den Rückstand auf die Los Angeles (85) und Vegas (88) zu verkürzen bzw. die beiden Verfolger Edmonton (80) und Winnipeg (79) zu distanzieren.

Im dritten Spiel des Tages fertigte Titelverteidiger Colorado Avalanche die Montreal Canadiens mit 8:4 ab. Der Finne Artturi Lehkonen (zwei Tore, eine Vorlage), Verteidiger-Ass Cale Makar (drei Vorlagen) und Valeri Nichushkin (ein Tor, zwei Vorlagen) gehörten zu den Sieggaranten bei den Avs. Wermutstropfen war allerdings, dass Lehkonen Mitte des zweiten Durchgangs mit einem Fingerbruch verletzt ausschied. Über die genaue Ausfallzeit gibt es bislang noch keine Angaben. Colorado liegt mit 80 Punkten klar auf Playoffkurs, kämpft aber als Tabellendritter weiter um den Anschluss an die Tabellenspitze der Central Division.